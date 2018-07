Il y a 45 ans, le crash d’un Boeing au large de Papeete

La page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views a rapporté ce weekend une histoire peu connue en Polynésie, celle du crash du Boeing 707-321B de la Panam le 22 juillet 1973 au large de Papeete. A son bord, 79 passagers et membres d’équipages, un seul a survécu.

C’est une histoire ancienne et peu racontée que la page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views a publiée ce weekend sur sa page Facebook. Il y a 45 ans, le 22 juillet 1973 à 22h06, le Boeing 707-321 B de la Pan Am qui effectué la liaison entre Auckland et San Francisco via Tahiti s’est abimé en mer trente seconde après son décollage de l’aéroport de Faa’a. Selon le spécialiste de l’aviation, le Boeing était à 300 pieds quand il a commencé à perdre de l’altitude avant de « virer excessivement à gauche ». L’avion s’est ensuite abimé en mer avant de couler au large du port de Papeete. Les enregistreurs de vol n’ont jamais été retrouvés et aucune cause officielle de l’accident n’a jamais été avancée. Rare Tahitian Air/Port Views précise tout de même que « on pense qu’une défaillance des instruments de vol, pendant le virage, pourrait avoir contribué à l’accident ». Une défaillance du pare brise du cockpit et du gyroscope ont également été mis en cause « cependant aucune conclusion réelle n’aura jamais été faite ». 79 passagers et membres d’équipage étaient à bord de l’appareil. Un seul des passagers a survécu mais n’avait aucun souvenir indiquant simplement s’être « réveillé dans l’eau ». Selon Rare Tahitian Air/Port Views de nombreux bateaux ont participé le soir même à la recherche de survivants avec les secours.

Sur Facebook, plusieurs internautes ont indiqué ce souvenir de ce drame ou en avoir entendu parler. A l’époque, le drame avait été rapporté par le New York Times et L’Express, appelé alors La feuille d’avis de Neuchâtel.