Christophe Bergues quitte la direction de TNAD

Le directeur général de Tahiti nui aménagement et développement, Christophe Bergues, a démissionné le 6 juillet dernier moins d’un an à ses fonctions. Steve Fink a été nommé « directeur par intérim », poste qu’il avait déjà occupé au départ de Claude Drago.

Nouveau changement à la tête de l’établissement public Tahiti nui aménagement et développement (TNAD). Le journal officiel paru vendredi fait état de la fin de fonction de Christophe Bergues au poste de directeur général de TNAD. L’ancien directeur des affaires financières de Vini a donné sa lettre de démission au gouvernement le 6 juillet dernier, soit un an après sa prise de fonction le 20 juillet 2017 « par intérim » d’abord, avant d’être titularisé en octobre. Le conseil des ministres du 18 juillet a donc acté son départ et nommé Steve Fink au poste de « directeur par intérim ». Un poste que le cadre de TNAD a déjà occupé lors du départ de l’ex-directeur Claude Drago.