Immobilier : les prix n’ont pas fini de monter

Le Salon de l’habitat qui se tenait ce weekend au parc-expo de Mamao attire toujours, mais la donne a changé. Flambée des prix des matériaux et hausse des taux d’intérêt excluent davantage de personnes du marché immobilier, et concentrent les nouvelles acquisitions dans les mains des plus aisés.

Basile Haapii travaille depuis 22 ans à l’OPH. Au Salon de l’habitat, il renseigne les visiteurs sur les kits fare OPH, qui sont aussi proposés au grand public. « Il y a eu des curieux, il y a eu des ventes, pour nous c’est un succès », dit-il. Le modèle qui a rencontré le plus de succès est le T3 (deux chambres) dont le prix de base est de 8 millions de Fcfp, auprès des jeunes qui démarrent dans la vie.

Chez South Pacific Azerad Holding (SPAH), à l’origine de la résidence Kaoha Nui et du Régent, on développe aujourd’hui les résidences Kahaia et Otea. « Absolument tout a considérablement augmenté, le fret a triplé, les matériaux ont pris de 20 à 50%, donc il a fallu qu’on réajuste les prix sur les derniers appartements », dit Frédéric. Difficile dans ces conditions de maîtriser les coûts des futures constructions, d’autant que la Polynésie pourrait durcir la réglementation thermique. « Donc bien sûr des prix au mètre carré qui vont encore augmenter à la vente », prévient le promoteur, alors qu’ils se situent déjà « entre 580 000 et 650 000 Fcfp le mètre carré » et que les taux d’intérêt augmentent.

Teimana Le Cloirec tenait ce dimanche le stand de la Socredo. Moins de visiteurs que les autres années, mais « la demande est toujours là », dit-il. « Avec la hausse des taux d’intérêt les gens se pressent de finaliser leur projet immobilier. » Le taux d’intérêt sur 25 ans – la durée maximale autorisée par la loi en matière d’immobilier – pour une acquisition ou une construction sans apport est aujourd’hui à 3,80%. Ce sont les revenus intermédiaires qui se serrent la ceinture, mais le marché reste tracté par les hauts revenus.