Tous CAApables : l’espoir d’un accompagnement sur mesure pour les enfants autistes

L’Association Tous CAApables était ce dimanche sous le fare potee de la mairie de Papeete pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. L’occasion de mieux faire connaître son action, pour les enfants et adolescents suivis par l’association de se retrouver, et pour leurs parents de partager leurs expériences. L’association espère bénéficier bientôt d’un financement national.

Une dizaine de nouvelles familles ont adhéré à l’association Tous CAApables dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Sébastien et Nathalie Rougé ont créé l’association il y a un peu plus d’un an, et suivent au total une cinquantaine d’enfants et d’adolescents de Tahiti et Moorea. Plusieurs d’entre eux sont venus passer un moment sous le fare potee de la mairie de Papeete, où de nombreux jeux éducatifs les attendaient.

Tous les enfants ne sont pas égaux devant l’autisme ; d’abord parce que l’autisme est un spectre, c’est-à-dire qu’il se manifeste de façon plus ou moins handicapante selon les cas. Ensuite parce qu’il touche à 80% les garçons. Troubles de la communication verbale et non verbale, activités ou intérêts obsessionnels, comportements répétitifs, résistance au changement, hypersensibilité sensorielle sont des signes que l’on retrouve chez beaucoup d’autistes, et qui peuvent être diagnostiqués dès l’âge de deux ans. Ils ne s’accompagnent pas nécessairement d’un retard mental. L’autisme ne se guérit pas, mais psychologues, psychomotriciens ou encore orthophonistes ainsi qu’auxiliaires de vie scolaire peuvent permettre aux autistes de mieux vivre.

On ne connaît pas les causes de l’autisme avec certitude. Les chercheurs pensent aujourd’hui qu’elles peuvent être génétiques ou environnementales, mais sans lien avec les pratiques éducatives des parents. Récemment, les recherches ont mis en évidence un risque accru de troubles autistiques chez les enfants exposés à certains médicaments antiépileptiques et antidépresseurs durant la grossesse. À Tahiti les deux centres de diagnostic sont le Centre de la mère et de l’enfant, et l’unité de pédopsychiatrie du CHPF. Une fois le diagnostic posé, Tous CAApables représente une aide précieuse pour ces familles.

Caroline a un fils de 5 ans dont les troubles autistiques ont été détectés à l’entrée en maternelle. « Il voulait toujours rester tout seul, ne pas être avec les autres enfants », dit-elle, et c’est à l’association Tous CAApables qu’elle a trouvé le soutien dont son fils et elle avaient besoin.

« Ils ont une fragilité attachante, dit Sébastien Rougé en parlant des enfants autistes. Le monde leur paraît tellement complexe ! Il est difficile de ne pas se sentir en empathie avec eux alors qu’ils font tant d’efforts pour être comme les autres. » Sébastien Rougé va bientôt se rendre en métropole avec l’espoir de rencontrer la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, pour que son association intègre le 5e Plan Autisme, doté de 170 millions d’euros ; Tous CAApables pourrait ainsi financer un ou plusieurs postes de spécialistes diplômés. « Cela nous permettrait d’individualiser davantage l’accompagnement et de former des auxiliaires de vie scolaire », dit Sébastien Rougé.

Les familles d’enfants autistes se réunissent dans les locaux de l’association, à Patutoa, tous les derniers samedi du mois. Une fois par trimestre environ, la réunion a lieu à la Presqu’île.