Incendie d’Agritech : « plus d’une heure avant de pouvoir entrer », déplorent les pompiers

Une trentaine de pompiers de Faa’a, Papeete, Pirae, Paea et Punaauia ont œuvré sur l’incendie d’Agritech, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un sinistre de grande ampleur pour les soldats du feu, confrontés à plusieurs difficultés. Le directeur de la sécurité de la commune de Faa’a, le pompier Charles Vanaa, regrette d’avoir dû attendre plus d’une heure pour pouvoir lutter contre le feu : la porte ultra sécurisée de l’entrepôt était impossible à ouvrir, pas plus qu’elle n’était perçable. Il a fallu un engin de la commune pour venir la défoncer. Les pompiers ont par ailleurs évacué l’un des leurs, pris d’un malaise après avoir inhalé trop de fumée : « il va bien » indique son supérieur, qui rassure quand à la toxicité des fumées.

Rude soirée pour les pompiers de la zone urbaine. Une trentaine d’entre eux, venus de Faa’a, Papeete, Pirae, Paea et Punaauia avec cinq « engins pompe », sont intervenus dès 20h30 sur l’incendie qui a ravagé l’intérieur de l’entrepôt d’Agritech à Tavararo. Celui-ci a été maîtrisé peu après minuit, même si des flammes étaient toujours constatées jeudi matin. Mais pour les pompiers, c’est avant tout un combat contre… une serrure qui s’est joué. « Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà une partie de l’entrepôt qui était embrasée, ça brûlait bien à l’intérieur. Le problème que nous avons rencontré, c’est l’impossibilité de rentrer, car il s’agit d’une grande porte métallique, cadenassée de l’extérieur et de l’intérieur. Il faut donc déverrouiller le cadenas extérieur, puis entrer par l’arrière pour ouvrir de l’intérieur », raconte le directeur de la sécurité de la commune, Charles Vanaa.

Les soldats du feu ont donc multiplié les tentatives pour forcer la porte : « on s’est renseignés, on voyait le cadenas, on a attendu d’avoir les clefs, avant qu’on nous dise qu’il fallait quand même aller dedans pour ouvrir, ce qui était impossible avec la fournaise. Donc nous avons essayé de faire des trous avec une machine, mais c’était vraiment dur. Donc nous avons du faire appel à un engin de la commune pour pouvoir faire sauter les portes, pour qu’on puisse enfin attaquer le feu directement ». Un obstacle qui a coûté de très longues minutes aux secours : « plus d’une heure » regrette Charle Vanaa. « Ils font ça pour éviter les vols, mais aujourd’hui ils en payent un peu les conséquences », poursuit le pompier

.

« Pas si nocif que ça » ?

Une fois à l’intérieur, les pompiers ont dû lutter contre un incendie qui s’est propagé jusqu’au stock de meubles de l’entreprise voisine, offrant au brasier un combustible tout indiqué pour proliférer. Du côté d’Agritech, le stock de produits de jardinage, notamment des insecticides, est parti en fumée, provoquant le malaise d’un pompier. « Nous l’avons évacué, mais il va bien ce matin », rassure Charles Vanaa. « Avec la protection civile, nous nous sommes renseignés auprès des propriétaires, et il semblerait que leurs produits ne soient pas si nocifs que ça. Étant donné qu’ils sont en train de mettre le magasin aux normes, ils ont retiré certains produits », les plus nocifs. Sur place, la gendarmerie évoque aussi « des fumées incommodantes » pour le voisinage qui a été évacué par précaution, plutôt que des fumées toxiques. Des constatations qui seront confirmées ou non par l’enquête lancée dans la foulée du sinistre. La Diren a notamment réalisé les prélèvements de rigueur.

Pour rappel, cet entrepôt avait été perquisitionné mi-octobre. D’après TNTV, l’entreprise était alors visée par une enquête pour mise en danger et risques d’explosions.