L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac débarque à Tahiti ce dimanche pour une série de visites, de rencontres et pour une conférence mardi soir à la CCISM. Il doit y livrer son analyse sur les enjeux économiques et géopolitiques régionaux, sur la place de la Chine, dont il est un des grands défenseurs sur la scène nationale, et parler de « leadership » avec des étudiants.

Dix jours de visite au fenua pour Jean-Pierre Raffarin. L’ancien Premier ministre, en poste de 2002 à 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, arrivera dimanche matin à Tahiti – Faa’a. Et si son programme est principalement personnel, il consacrera qautre jours, en début de semaine prochaine, à des visites et de rencontres. Port autonome et port de pêche à Papeete, exploitation agricole à Taravao, industries à Punaruu, rencontre avec des étudiants, tournée communale et visite d’entreprises à Bora Bora… Des airs de visite ministérielle pour celui qui s’est retiré de la vie politique – et d’un poste de sénateur qu’il occupait depuis 1995 – en 2017. Jean-Pierre Raffarin a tout de même toujours gardé une place dans le débat public, au travers notamment de la fondation « Prospective et Innovation » qu’il préside, comme l’ONG « Leaders pour la Paix », qui rassemble des dirigeants internationaux actuels ou retirés, pour « développer le multilatéralisme » et réfléchir à la prévention des conflits armés. L’ancien cadre de l’UDF, de l’UMP puis des Républicains est aussi fréquemment invité à s’exprimer sur l’actualité politique et apporte depuis 2019 son soutien à Emmanuel Macron, se disant aussi très proche d’Édouard Philippe.

Partisan d’un rapprochement avec Pékin

Jean-Pierre Raffarin sera surtout « l’invité d’honneur », mardi soir, d’une conférence organisée par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), dans le cadre de son programme « perspectives économiques ». L’occasion pour l’ancien chef du gouvernement de s’exprimer publiquement sur les enjeux régionaux « dans un contexte géopolitique en mouvement ». L’occasion aussi, probablement, de parler de la place de la Chine dans le monde et dans le Pacifique, un sujet qu’il connait bien puisque, de groupe d’amitié parlementaire en mission « spéciale » mandatée par Emmanuel Macron, il fait partie des politiques français qui a été le plus au contact des autorités de Pékin depuis une vingtaine d’années. Grand habitué des médias chinois, médaillé par Xi Jinping, consulté par les industriels français sur leur stratégie asiatique, l’ancien Premier ministre a été fréquemment pointé du doigt pour ses louanges régulières du régime chinois. Lui se dit seulement « pragmatique » sur le sujet et estime que la France a tout a gagner à ne pas confronter la Chine et au contraire à devenir un de ses proches alliés.

Quelques heures avant cette conférence, intitulée « La Polynésie française au cœur de l’axe Indo-Pacifique », et accessible seulement sur invitation, Jean-Pierre Raffarin animera « un cours magistral dédié à la jeunesse » sur le campus de la CCISM et qui devrait être retransmis en ligne.