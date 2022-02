Inscription sur les listes électorales, mode d’emploi

Dès à présent, vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales et votre bureau de vote : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE → dans l’onglet « Votre commune de vote », tapez le nom de la commune ou les premières lettres et sélectionner la dans le menu déroulant. Vous devez renseigner le nom de la commune et non celui de la commune associée. → Les points numériques situés au haut-commissariat, aux subdivisions des îles sous le Vent et des Marquises sont à votre disposition pour accéder à ce téléservice.