Internet très haut débit : Natitua Sud connectera les Australes d’ici la fin mai

Le déploiement du câble Natitua Sud doit commencer à la Presqu’île ce 17 avril, avec des perturbations importantes des activités nautiques à prévoir sur la zone de Toahotu. Le navire spécialisé Lodbrog, attendu d’ici quelques jours au fenua doit ensuite déployer ce câble vers Rurutu puis Tubuai, pour une fin de chantier estimée au 20 mai.

Après l’Île de Ré ou le Reliance, c’est un autre câblier, le Lodbrog, qui va arriver à Tahiti le 12 avril. Le navire de la société Optic Marine Services (OMS) a été missionné par l’OPT de déployer, sous la direction de Alcatel Submarine Networks et en partenariat avec la société locale Ti’aimoana, le câble Natitua Sud vers les Australes. L’archipel fait partie, avec les Gambier, des derniers à ne pas profiter d’une connexion internet par fibre optique : elle s’appuie aujourd’hui sur le réseau satellitaire. L’extension du réseau de câble vers Rurutu et Tubuai devrait permettre aux deux îles de profiter du très haut débit et à des offres comparables à celles de Tahiti.

Les opérations de pose du câble devraient commencer, côté Tahiti, le lundi 17 avril « au lever du soleil », avec un atterrement prévu à Taiarapu-Ouest. Le Lodbrog devrait se positionner « en entrée de la passe de Teputa ou, si les conditions météorologiques le permettent, au centre du bassin entre le récif de Matu’u et celui de To’amaere » afin de permettre « aux équipes de remorquer le câble jusqu’à son point d’atterrage au niveau du PK 3,3 à Toahotu ». L’opération devrait prendre une douzaine d’heures, pendant lesquelles le câble « sera maintenu en surface par des bouées de couleur rouge », avant d’être immergé et fixé au fonds par des plongeurs. L’OPT et sa filiale Onati appellent à donc à la vigilance dans cette partie du lagon et à la sortie de la baie de Phaëton. « Il est demandé à tous les navires de maintenir une distance de sécurité de 200 mètres par rapport au câble, au navire câblier et à tous les navires participant au chantier », précise l’office par communiqué, ajoutant que « les activités nautiques de loisirs (plongée, natation, sports de glisse ou de rame…) sont prescrites dans cette zone et notamment à côté du câblier dont les machines et propulseurs peuvent provoquer de fortes turbulences ».

Le Lodborg devrait quitter la zone dans la soirée du 17, mais les travaux sous-marins continueront sur place pendant plusieurs jours. Le câblier, lui « poursuivra sa route vers Rurutu pour un atterrissement du câble à Moera’i le 26 avril 2023, puis à Mata’ura sur l’île de Tubuai le 9 mai 2023, sous réserve de conditions météo favorables ».