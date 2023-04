Nouveau doublé familial pour Aelan et Kauli Vaast, victorieux à Biarritz

Après leur victoire commune aux Açores, les deux Polynésiens ont remporté ce lundi la 37e édition de la Biarritz Quiksilver Maider Arostéguy, une des plus vieilles compétition de surf en Europe et qui marque le début de la saison de shortboard sur la côte Basque.

250 surfeurs, une compétition de référence pour la jeune garde de la glisse, et au final une victoire en famille. Aelan et Kauli Vaast ont impressionné, ces trois derniers jours, à la 37e Quicksilver Maider Arostéguy, une compétition amicale organisée sur la Grande plage de Biarritz. Dans des vagues d’1m20 plutôt régulières, les deux Polynésiens faisaient d’entrée partie des favoris. Kauli, pourtant, a failli ne pas voir la finale de la compétition : c’est une vague de dernières secondes, et un joli reverse qui lui permettra de doublier Jorgann Couzinet pour se hisser dans le dernier heat. L’actuel second du Qualifying Tour Europe de la WSL a mis tout le monde d’accord, avec un saut stratosphérique qui lui permet de devancer nettement Thomas Debierre, Joan Duru et Kepa Housset-Ezponda. Côté « ondines », Aelan Vaast a elle aussi attendu la finale pour sortir le grand jeu : deuxième de sa demie derrière Hina Conradi, elle ne la dépasse que d’un minuscule 0.03 points dans le dernier heat. En octobre dernier, Kauli et Aelan avaient déjà signé un doublé à la Pro Junior des Açores.