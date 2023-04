Protection de la nature, climat, déchets, transports… Les partis précisent leur programme environnemental

Voilà un mois, la Fédération des associations de protection de l’environnement – Te ora Naho avait adressé à l’ensemble des listes en lice pour les territoriales un questionnaire précis sur leur programme en matière de politique environnementale. Climat, Transport, protection de la mer ou de la biodiversité mais aussi autonomie alimentaire, aménagement ou gestion des déchets… La Fape vient de publier les réponses des quatre partis qui se sont prêté l’exercice.

Très détaillé, le questionnaire de la Fapé entendait faire le point sur les propositions concrètes des candidats sur des sujets que les associations de protection de l’environnement considèrent comme urgent. Et qui, au vu des premières semaines ne campagne « n’apparaissent toujours comme une priorité pour l’ensemble des partis politiques se présentant aux élections territoriales ». L’objectif n’était pas de « noter » les programmes, comme l’ont fait, à l’échelle nationale, certaines fédérations environnementales lors de la présidentielle et des législatives, mais de les rassembler et de les publier « dans le but d’éclairer modestement les électeurs ». Seuls quatre des sept partis en course ont pourtant, à ce jour, répondu à Te ora Naho : le Tapura et le Tavini, la liste Hau Maohi de Tauhiti Nena et, sans surprise, le parti Heiura Les Verts. A here ia Porinetia, Ia ora Te Nuna’a et le Amuitahira’a n’ont pas retourné de formulaire à la fédération.

Divisé en pas mois de 15 parties, le questionnaire interrogeait à la fois sur les mesures de protection et de gestion des espaces naturels et maritimes, les actions envisagées contre les espèces envahissantes ou les nuisances sonores, la politique en matière d’agroécologie, de transport, d’aménagement et de déchets, et bien sûr les ambitions en matière de réactions, de prévention et d’adaptation aux changements climatiques.

