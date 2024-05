Nouvelle-Calédonie : un homme tué par balle

Un homme a perdu la vie sur un barrage routier cet après-midi, a confirmé le haut-commissaire à Nouméa Louis Le Franc. Deux autres ont été blessés. Sonia Backès, présidente de la Province Sud, demande au président de la République de déclarer l’état d’urgence et de faire intervenir l’armée.

Un homme est mort, tué par balle, sur un barrage routier en Nouvelle-Calédonie ce mercredi (mardi à Tahiti). Pour le haut-commissaire Louis Le Franc, qui a confirmé l’information àlors d’une conférence de presse, l’auteur du tir serait non pas un membre des forces de l’ordre mais « quelqu’un qui a voulu se défendre ». Rappelons que de nombreuses personnes possèdent des armes en Nouvelle-Calédonie. « L’heure n’est pas grave, elle est très grave, a-t-il poursuivi. On est rentré dans une spirale qui est mortelle. Si cela continue, il y aura beaucoup de morts. »

Sonia Backès demande l’intervention de l’armée

C’est aussi l’avis de Sonia Backès, présidente de la Province Sud et chef de file des Républicains calédoniens. Dans un courrier à Emmanuel Macron, elle décrit Nouméa et ses alentours, où le couvre-feu a été imposé hier, « dévastés par des actes terroristes, organisés par le bras armé du mouvement indépendantiste » et des habitants « organisés en milices citoyennes ». Elle demande à l’État de déclarer l’état d’urgence : « Sans une intervention massive de l’État, nous perdrons le contrôle de la Nouvelle-Calédonie dans les prochaines heures. » Elle demande aussi l’engagement de l’armée, faisant revenir en mémoire le malheureux précédent de 1988, où l’intervention de l’armée avait abouti au massacre de la grotte d’Ouvéa.

De nombreux commerces, notamment des grandes surfaces, ont été pillés ces dernières heures. Des émeutiers armés se dirigent vers le dépôt de gaz de la zone industrielle de Ducos, protégé par la gendarmerie. À l’heure où nous écrivons, les forces de l’ordre sur le terrain comptent un millier de gendarmes et 700 policiers. 47 gendarmes et 14 policiers ont été blessés, et de 180 personnes interpellées. Les renforts de gendarmerie, notamment ceux qui sont partis de Tahiti, sont attendus jeudi sur le Caillou. Le haut-commissaire a déclaré qu’il n’hésiterait pas à faire appel à l’armée.

De son côté le FLNKS, a publié un communiqué appelant au calme. La « volonté d’une partie de la population d’être entendue (…) ne saurait justifier la mise en péril de la paix et de tout ce qui a été mis en œuvre et construit pour permettre au vivre ensemble de s’installer durablement dans ce Pays et de sortir du système de la colonisation », écrit le parti indépendantiste qui affirme son soutien « aux chefs d’entreprises et salariés impactés ». Et s’il « condamne » le texte adopté par l’Assemblée nationale, le FNLKS indique vouloir saisir « l’opportunité » offerte par Emmanuel Macron de reprendre le dialogue avant la ratification de la loi constitutionnelle par le Parlement et travailler à un accord global.