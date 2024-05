Le Salon des arts de la maison est de retour du 29 mai au 1er Juin

Après le succès de la première édition en 2022, le Salon des arts de la maison fait son retour au Hilton. Une trentaine d’exposants seront réunis pour l’occasion et proposeront aux visiteurs de découvrir des créations locales dédiées à l’aménagement et à la décoration des fare. L’événement est tourné vers l’artisanat traditionnel, qui veut garder sa place au sein de nos maisons modernes.

Le service de l’artisanat traditionnel organise la deuxième édition de Salon des arts de la Maison. Il est prévu du 29 mai au 1er juin prochain et rassemblera une trentaine d’exposants à l’hôtel Hilton de Faa’a. L’idée est toujours la même qu’en 2022 : mettre en avant des créateurs locaux proposant des objets d’aménagement ou de décoration d’intérieur ou d’extérieur. L’accent est mis sur la valorisation des arts traditionnels, avec du linge de maison, des tifaifai, des sculptures et gravures, de la vannerie, mais aussi de la vaisselle, des umete, du tapa… Pour marquer cette édition « placée sous le signe de l’hommage à Henri Hiro » les organisateurs ont souhaité mettre les objets en valeurs d’une manière originale. « On aura un espace immersif à l’entrée du salon qui permettra vraiment aux visiteurs de se projeter dans un fare traditionnel », explique Vaiana Giraud, directrice du service de l’artisanat.

Ce sera donc l’occasion de conjuguer « tradition et modernité », selon la formule consacrée, et peut-être de trouver un cadeau pour une maman pour les retardataires… Parmi les nouveautés, on retiendra le concours de la plus belle table auquel participeront plusieurs artisans, et puis aussi les ateliers d’initiation aux arts traditionnels (payants et sur réservation). Retrouvez plus d’informations sur artisanat.pf.