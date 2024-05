Originaire de Punaauia, Temanava Domingo a grandi dans le quartier de Nuuroa à la Pointe des pêcheurs. Diplômée en langues étrangères appliquées, elle se dit très tournée vers l’humain. À 22 ans, la candidate numéro 5 vient d’ailleurs de finir une formation en coaching de vie. Si elle ambitionne de décrocher le titre suprême en participant au concours cette année, ce sont avant tout les expériences que lui offre l’aventure Miss Tahiti qui ont motivé sa candidature.

Temanava Domingo a 22 ans et depuis peu diplômée en langues étrangères appliquées. Candidate n°5 à l’élection de Miss Tahiti, elle a décidé de se lancer dans cette aventure pour tenter de décrocher la couronne évidemment, mais pas que. Elle avoue bien sûr que si elle se « présente à Miss tahiti c’est pour être Miss Tahiti », mais elle précise aussi que ce qui l’a poussée à sauter le pas, c’est aussi l’envie de se « laisser surprendre ». Car pour la jeune femme, ce concours de beauté est synonyme d’expérience. Elle explique ainsi que Miss Tahiti, c’est avant tout « une belle aventure à vivre ». « On fait plein de choses, de belles activités, on découvre la radio, les plateaux télévisés et on fait de belles rencontres », se réjouit Temanava bien décidée à « vivre pleinement » les opportunités qui se présenteront à elle ces prochaines semaines. Passionnée de cuisine, elle aime beaucoup la photographie et la vidéo. Un goût prononcé pour l’image donc, qu’elle développe depuis toute petite. « J’adore transmettre des émotions au travers des images. J’aime prendre en photo des moments de vie, je n’aime pas lorsqu’on pose », dit elle.

« Nuuroa c’est toute mon enfance »

Et pour pratiquer cette passion, il y a un coin qu’elle affectionne particulièrement et qu’elle connaît d’ailleurs très bien pour y avoir passé son enfance, mais aussi parce qu’elle y vit encore aujourd’hui : Nuuroa. Temanava est originaire de ce quartier situé à la pointe des pécheurs de Punaauia et elle est très fière d’y avoir grandi. « Nuuroa c’est toute mon enfance. » Elle évoque avec émotion ses souvenirs avec ses cousins, mais aussi sa voisine devenue aujourd’hui sa meilleure amie. Pour elle, c’est là-bas qu’elle s’est forgée. Désormais, elle souhaite profiter de la notoriété que donne Miss Tahiti pour encourager la jeunesse – sa génération, mais aussi les futures – à « trouver ce qui donne du sens à leur vie ». Elle désire aussi partager avec les Polynésiens le message transmis par sa grand-mère qui lui parlait de « l’élégance du cœur » – un concept qui rassemble plusieurs valeurs telles que la bienveillance, l’humilité, l’écoute. Il s’agit d’après elle, d’un ensemble de qualités « importantes » que doit posséder Miss Tahiti pour aller à la rencontre de la population.

