Miss Tahiti : Mohea Roques, une femme d’affaires au planning chargé

Originaire de Punaauia, Mohea Roques vit à Temaruata. À 22 ans, la candidate numéro 4 à Miss Tahiti connait déjà bien les podiums pour avoir été mannequin. Aujourd’hui elle est agent d’escale à l’aéroport de Tahiti, et doit gérer sa préparation au concours en plus de sa boutique de vêtements et de bijoux… Autant dire que son planning des prochaines semaines s’annonce chargé, mais pas de quoi l’effrayer pour autant.

Mohea Roques a 22 ans, et un bac économique et social. La jeune femme est agent d’escale à l’aéroport de Tahiti, mais elle est aussi passionnée de mannequinat. Après avoir participé à la Fashion Week, elle enchaîne les défilés et les shootings pour des magazines, elle a également ouvert sa propre boutique de prêt-à-porter et de bijoux. « En tant qu’agent d’escale, j’ai des horaires décalés, je peux travailler aussi bien le matin que le soir. Je suis gérante d’une boutique aussi et en journée, j’essaie de m’y rendre. En ce moment, entre les répétitions et les sorties, je n’ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose, mais dès que j’arrive à en dégager un petit peu, j’essaie d’aller prendre un bain de mer parce que ça détoxifie », confie sourire aux lèvres la jeune femme consciente que l’aventure Miss Tahiti va venir alourdir son agenda déjà bien chargé.

« Miss Tahiti, c’est une histoire de famille »

La candidate n°4 explique aussi que l’aventure Miss Tahiti est « un rêve de petite fille » qui se réalise. Elle se souvient aussi que, chaque année, elle suivait avec attention les prétendantes à la couronne qu’elle convoite elle-même cette année. « Miss Tahiti, c’est une histoire de famille, raconte-t-elle. Tous les ans avec ma famille, on attendait avec impatience l’élection et cette fois, je me suis dit pourquoi pas être dans vos écrans et franchir le pas ? « Mohea, qui se décrit comme « une businesswoman » à l’écoute des autres, souhaite d’ailleurs profiter de la visibilité que lui donne Miss Tahiti pour encourager les Polynésiens à voir grand. « Si vous avez des projets, si vous avez des rêves plein la tête, foncez ! soutient la jeune entrepreneuse. Si jamais vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à m’envoyer des messages et je serais là pour vous soutenir. »

Pour voter pour Mohea Roques, envoyez « MISS TAHITI 4 » au 7588. L’élection aura lieu le 21 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places pour le gala le 25 mai à l’InterContinental et les places pour la soirée d’élection le 21 juin à la mairie de Papeete sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.