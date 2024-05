Décès du Docteur Pierre Catteau

Une vie bien remplie Né près de la frontière belge en 1940, Pierre Catteau étudie la psychiatrie avant de se réorienter vers la radiologie. Il a toujours « eu la bougeotte », dit-on de lui. Son diplôme en poche, il part en Tunisie en tant que VAT, puis au Cambodge où il exerce sur une plantation, seul médecin sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Suivent la Martinique, la Côte d’Ivoire, des missions pour des ONG françaises. C’est en 1983 qu’il arrive en Polynésie, qu’il ne quittera plus. Il exerce 20 ans durant à la clinique Paofai avant de s’installer en cabinet à Punaauia. Généreux, empreint de valeurs chrétiennes, le Dr Catteau soutenait de nombreuses associations et causes, et a lui-même toujours occupé des fonctions associatives, qui satisfaisaient son goût pour le contact avec les gens. Il avait été président du club des radiologues, et c’est au sein du comité Polynésie de la Ligue contre le cancer qu’il a été le plus actif. Il s’y est consacré jusqu’au bout : la semaine dernière encore il frappait à la porte de la CPS et des entreprises pour trouver des financements. Il pouvait agaçer, il le savait, peut lui importait car il finissait par convaincre.