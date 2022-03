Irmine Tehei et huit autres femmes récompensées pour leur engagement

La salle JohnTeariki de l’assemblée de la Polynésie française était presque trop petite pour accueillir tout le monde. Amis, famille, collègues, ils étaient tous là pour prendre en photo, et même en vidéo, la décoration de chevalier dans l’ordre national du Mérite remise à Irmine Tehei et la distinction des huit Poerava de l’année : des femmes inspirantes choisies par l’Union des femmes francophones d’Océanie.

C’est en chansons que la cérémonie a été rythmée, à l’image d’Irmine Tehei, musicienne et compositrice. De la musique et du monde ! Pas question pour elle d’être décorée seule, l’Union des femmes francophones d’Océanie, qu’elle préside, a donc organisé en même temps la remise des médailles pour les huit Poerava de l’année 2020, retardée à cause du Covid.

Irmine Tehei a reçu la médaille de chevalier dans l’ordre national du Mérite des mains de Gaston Tong Sang. Parrain de cette distinction, le président de l’assemblée de la Polynésie française, a brossé un portrait élogieux de la présidente de l’UFFO. « Un exemple de travail, de courage et d’humilité », son expérience à la Maison de la culture auprès de Henri Hiro puis au ministère de la Solidarité et enfin à l’OPH lui permettent de « toucher du doigt la détresse et la précarité de nombreuses familles polynésiennes ». « En 2005, c’est le début d’une nouvelle vie : la retraite. Pour beaucoup, c’est l’aboutissement d’une vie, pour toi, c’est un nouveau départ », raconte-t-il, listant ses nombreux engagements associatifs, la création de l’association de défense des consommateurs – Te Tia Ara, son travail auprès de l’UFFO et de l’Union des femmes catholiques (UFC). « Votre engagement pour les autres ne semble connaître aucune limite ! Vous êtes, pour bon nombre d’entre nous, un compagnon de route, une bonne maman, une Polynésienne sincèrement préoccupée par le bien-être de ses frères et de ses sœurs. » Irmine est également la mère de sept enfants; elle est aussi neuf fois grand-mère et trois fois arrière-grand-mère. Cette distinction est pour elle « un beau rêve » ! « C’est en votre nom à tous que je reçois cette haute distinction. Cette médaille, c’est à vous que je la dois, car sans vous je ne suis rien… Vous êtes les petites mains, les sourires, les moteurs, les forces de proximité qui aident à construire l’harmonie de nos foyers, notre quartier, notre pays. »

Ce sont ensuite les huit femmes choisies par l’Union des femmes francophones d’Océanie qui ont reçu leurs distinctions. « Huit Polynésiennes inspirantes qui se démarquent par leur engagement, leur réussite, leur rayonnement et leurs initiatives. Par leur parcours et leur personnalité, elles contribuent à valoriser la femme polynésienne, à dynamiser le développement culturel, social et économique du fenua. » Chacune d’entre elles a reçu un pendentif en bois, nacre et perle. Ce sont les membres du bureau de l’UFFO qui déterminent une liste de femmes qu’elles souhaitent distinguer : pas forcément des femmes connues, mais des femmes choisies pour la richesse de leurs parcours et de leur personnalité. Les domaines restent variés pour montrer que les Polynésiennes peuvent réussir dans tous les secteurs. La décoration est simplement honorifique mais il s’agit de mettre en valeur les femmes et d’en inspirer d’autres, comme l’explique Armelle Merceron, membre de l’UFFO.