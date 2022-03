Une journée festive pour les droits de la femme

Le 8 mars a été fêté par le Conseil des femmes de Polynésie dans les jardins de l’assemblée. Plusieurs stands avaient été installés, promouvant l’émancipation, l’indépendance et le bien-être des femmes. Les personnalités ont profité de l’événement pour annoncer la « tolérance zéro » qu’elles souhaitent voir appliquée contre les violences faites aux femmes.

Ligue contre le cancer, réseau des femmes chefs d’entreprise, association promouvant l’indépendance des femmes par la formation, création, bien-être et coaching : de nombreuses femmes s’étaient mobilisées pour participer à l’événement organisé par le Conseil des femmes. Les personnalités s’étaient également déplacées pour visiter les stands installés dans les jardins de l’assemblée. Toutes avaient envie d’être là pour participer à l’émancipation des femmes ainsi qu’au combat pour leurs droits, comme Patricia de Fenua United Nation, Inès Dubois qui participe au mouvement des femmes chefs d’entreprises et Valérie du stand bien-être Arohaumaru.

Gaston Tong Sang, se sentait bien seul : « Je ne vois pas d’hommes parmi vous pourtant ce serait bien qu’ils soient là pour fêter la journée de la femme. » Mais le président de l’assemblée s’est dit ravi d’accueillir cet événement dans les jardins de l’institution. Le lieu était tout destiné : « Ces jardins étaient le lieu favori d’une des femmes les plus influentes de notre histoire, la reine Pomare IV. Les récits anciens nous indiquent également, qu’avant même la reine Pomare, les femmes de haut rang, après avoir mis au monde leurs enfants, étaient menés en ce lieu pour y perpétuer le rituel de la délivrance du placenta et le nettoyage du corps de la mère et du nouveau-né. Voilà un lieu tout trouvé pour célébrer le 8 mars ! » Un lieu symbolique aussi par sa portée sociale car les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’engager en politique (merci la loi sur la parité). Et elles se réuniront d’ailleurs les 19 et 20 avril prochain avec le réseau des femmes parlementaires francophones, au sein même de l’assemblée de la Polynésie française, pour débattre des problématiques féministes du monde francophone et déterminer une politique cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les parlements.

Virginie Bruant, ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, en charge de la Condition féminine, a salué le combat du Conseil des femmes : « Ma porte sera toujours ouverte pour avancer ensemble sur le chemin que vous avez déjà bien balisé. » Elle a rappelé que la place des femmes avait évolué mais qu’il reste encore beaucoup à faire. Reprenant les mots de Chantal Galenon, les violences faites aux femmes : « c’est tolérance zéro », elle a annoncé qu’un plan d’actions précis et rigoureux sera mis en place.

Parmi les personnalités et le public, Frédérique Sorain, la femme du haut-commissaire, était présente. Il était important pour elle d’être là, en soutien au travail du Conseil des femmes.