J-2 avant le Gala des arts traditionnels du conservatoire

Le Gala des arts traditionnels du conservatoire artistique de Polynésie se tiendra le samedi 18 juin place To’ata. Environ 700 élèves de l’établissement, y compris ceux des classes CHAM/CHAD du second degré, et des antennes de Moorea, Pirae et Punaauia, présenteront leur travail d’une année aux côtés d’étudiants qui prétendent cette année au diplôme du conservatoire.

En clôture du Heiva des écoles et juste avant le début du Heiva i Tahiti 2022, les quelque 700 élèves de la section arts traditionnels du Conservatoire artistique (CAPF) se produiront sur la scène de To’ata, « le temple du ori tahiti », le samedi 18 juin à 17h30. Ils étaient sur place ce mercredi pour l’ultime répétition générale, et « heureux d’être là » d’après Fabien Dinard, directeur de l’établissement. Le spectacle leur permettra de présenter leur travail de l’année, en orero – art oratoire-, en percussions, au ukulele et en danse. Sur scène comme au cours de l’année, ils sont entourés des professeurs et des étudiants qui se préparent à passer leur diplôme la semaine suivante. Ce gala de fin d’année est la seconde fois où tous les élèves de la section arts traditionnels se réunissent, qu’ils soient inscrits à Tipaerui, à l’antenne de Moorea, de Punaauia, de Pirae ou dans les classes à horaires aménagés CHAM/CHAD.

« Le parcours d’un enfant de la naissance à l’âge adulte »

Le thème du spectacle a été écrit par Goënda Reea, docteur en reo tahiti, et s’intitule « Des liens de vie ». « C’est le parcours d’un enfant de la naissance à l’âge adulte », comme l’explique Fabien Dinard. Cela se traduira par ailleurs dans la chorégraphie, par un partage de la scène entre les différents groupes de niveaux : « Au début il y aura des enfants mais aussi après, des mamans qui danseront avec eux ». Mais c’est aussi une façon nouvelle pour Fabien Dinard, d’encourager la réappropriation de l’histoire polynésienne par les élèves de l’établissement. Si beaucoup de parents et accompagnateurs ont déjà pris leurs places pour le grand soir, celles qui restent sont disponibles au guichet de la Maison de la Culture ou en ligne. Pour plus de renseignements, appeler le 40 544 544.