Les carburants vont augmenter, prévient Yvonnick Raffin

Le ministre de l’Économie et des Finances, en charge de l’Énergie, a annoncé à l’issue du conseil des ministres un soutien renouvelé au FRPH, mais moins fort que ces derniers mois, ce qui se traduira nécessairement par une hausse des prix à la pompe. Yvonnick Raffin n’a pas révélé l’ampleur de la hausse, mais elle pourrait intervenir dès le 1er juillet.

« Nous souhaitons jouer franc-jeu avec la population. Nous savons pertinemment que nous sommes en période électorale. Mais nous voulons être transparents, et surtout dire que les hausses sont exogènes au Pays. L’inflation est importée, elle n’est pas due aux décisions du gouvernement, il n’y a pas eu de nouvelle taxe sur les hydrocarbures », a déclaré Yvonnick Raffin à l’issue du conseil des ministres, avant d’annoncer une mauvaise nouvelle pour le consommateur polynésien : les prix des carburants vont augmenter, peut-être dès le 1er juillet.

Il y a quelques mois le gouvernement ,qui avait prévenu que son soutien au Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) était provisoire, annonçait qu’il réévaluerait la situation à la fin du premier semestre. « Nous l’avions dit, on savait que ça allait continuer à monter » : aujourd’hui le baril coûte quasiment 117 euros, dit le ministre, et le renchérissement du dollar face à l’euro est un facteur aggravant.

Depuis le début de l’année, les recettes du FRPH ne suffisent pas à maintenir les coûts stabilisés des carburants. En avril, le Pays y avait donc versé 3 milliards de Fcfp, et il y versera 4 milliards de plus après le vote du prochain collectif budgétaire le 30 juin.

Yvonnick Raffin chiffre à 40 Fcfp par litre l’augmentation qui refléterait la réalité du marché, mais « ce serait insupportable pour le consommateur ». Les prix actuels à la pompe – 146 Fcfp/l pour le sans plomb, 148 Fcfp/l pour le gazole – sont pourtant « trop artificiels » et « il va falloir corriger ». Pour preuve, il présentait ce matin un graphique comparatif des prix, avec et sans le mécanisme du FRPH :

D’autant que le ministre en charge de l’Énergie est « certain que la tendance haussière va se poursuivre. Le pire est devant nous, disent les experts. Nous sommes inscrits dans une crise assez longue. » Le Pays, dont les recettes fiscales sont en baisse, ne pourra pas tirer sur ses réserves budgétaires beaucoup plus longtemps. D’autant que d’autres aides, notamment sur la farine et les matières premières, seront également votées le 30 juin à hauteur de 1,1 milliard. C’est pourquoi le mécanisme du FRPH, une fois remplumé par le collectif budgétaire, sera moins généreux, « c’est malheureusement inévitable », prévient Yvonnick Raffin. Dans quelle mesure ? Pas de chiffre précis ce matin, des consultations avec les acteurs économiques sont en cours et la décision n’est pas encore prise. Et quand doit-on s’attendre à une hausse des prix à la pompe ? « Le plus rapidement possible sera le mieux », répond le ministre qui penche pour le 1er juillet : « Un mois de perdu n’est jamais rattrapé. Si nous prenons la décision de décaler cet ajustement au mois d’août ou septembre, ça voudrait dire que le choc sera encore beaucoup plus violent. »

Pour rappel, le prix le plus élevé du sans plomb à la pompe que la Polynésie ait connue ces dernières années était de 182 Fcfp/l en février 2013.