Jacky Bryant (Heiura-Les Verts) : « C’est un choix de société »

Invité de la rédaction de Radio1 ce mardi, le leader de Heiura – Les Verts, candidat aux législatives dans la 1ère circonscription veut défendre la cause du « développement soutenable » de la Polynésie, notamment par l’énergie thermique des mers. Une transition pour laquelle il faudra des soutiens financiers extérieurs, reconnaît-il, déplorant les discours de repli sur soi.

Voter écologiste, dit Jacky Bryant, « c’est un choix de société », celui d’une réelle transition écologique de la Polynésie, reprenant le thème développé durant la campagne des élections européennes. Si « tous les partis ont quelque chose qui ressemble à ça, ce n’est pas considéré comme l’élément constructeur d’une société », dit-il, alors que « quand c’est un élément central, ça veut dire qu’on organise l’éducation, la formation, la mise en place de projets ». Jacky Bryant insiste sur l’urgence : « On n’est plus dans le développement durable, on est dans le développement soutenable. »

Et pour défendre ce développement soutenable polynésien, s’il parvenait à l’Assemblée nationale où il siègerait avec EELV qui fait partie du Nouveau front populaire de la gauche, Jacky Bryant défendrait l’énergie thermique des mers. « Nous avons une richesse extraordinaire qui est cet océan et le froid qui est à l’extérieur du récif barrière, qui plonge à 2 000, 3 000 mètres. On a du froid, on a fait et on a développé le SWAC. Nous souhaitons que le développement de l’énergie thermique des mers puisse nous sortir de la précarité » et de la dépendance aux énergies fossiles, dit-il en rappelant qu’un Polynésien produit quasiment autant de gaz à effet de serre qu’un métropolitain.

Pour y parvenir, l’État et l’Union européenne sont « des partenaires incontournables », dit Jacky Bryant qui invite les électeurs à ouvrir leur champ de vision : « Dans une société mondialisée, vous ne pouvez pas vous refermer sur vous-même et regarder son pito en considérant qu’on est les plus beaux, les plus forts. Ce genre d’approche est une approche catastrophique et qui ne débouche sur rien du tout. » Il cite notamment des propos tenus à l’assemblée de Polynésie et regrette les discours « où l’on manipule la peur de l’autre. »