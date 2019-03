Jamel : « J’ai vécu ce spectacle comme un rêve »

L’humoriste Jamel Debbouze a enchanté le public de To’ata samedi soir avec son one-man-show « Maintenant ou Jamel ». Les fans en sont ressortis comblés et l’artiste a retrouvé « la chaleur, l’humanité, la bienveillance et la joie des Polynésiens ».

Jamel Debbouze a régalé To’ata samedi soir avec son spectacle « Maintenant ou Jamel », largement aromatisé aux saveurs polynésiennes. L’humoriste avait travaillé son sujet. Il a pu chambrer le public polynésien avec à propos en distillant ses interjections en reo tahiti, en s’amusant de la présence de Gaston Flosse sur la scène politique « comme il y a 15 ans » -lors de son dernier spectacle au fenua-, ou encore en évoquant avec un humour détonnant mais savamment équilibré les sujets sensibles de l’appartenance à la France et du nucléaire…

Au-delà des arrangements polynésiens, Jamel Debbouze a fait découvrir les ressorts de son dernier spectacle. Le racisme, la parentalité, sa famille, l’évolution de sa propre vie… Et évidemment ses improvisations, comme il l’a expliqué quelques minutes après être descendu de scène.

Hasard du spectacle, Jamel Debbouze a fait monter sur scène un des spectateurs du premier rang, justement pour un petite séance d’improvisation aussi hilarante que personnalisée. Et à la surprise de l’humoriste, le jeune cobaye tout juste âgé de 16 ans a sorti de sa poche une photo de lui bébé, dans les bras de Jamel Debbouze lors de son dernier spectacle à Tahiti ! Après le spectacle, le jeune homme était aux anges.

Jamel Debbouze l’avoue « sans flagornerie ». Il a passé un excellent moment avec ce spectacle à Tahiti.

L’artiste explique avoir retrouvé ce qui lui a fait adorer la Polynésie. Et il ne tarit pas d’éloges lorsqu’il s’agit de décrire les Polynésiens.

Jamel Debbouze, sa compagne Mélissa Theuriau, et leurs deux enfants vont maintenant passer un peu plus d’une semaine dans les îles de la Polynésie. La journaliste et productrice a d’ailleurs hâte de pouvoir profiter du fenua.