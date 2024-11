Jamila Drakni, une spécialiste du réseau bancaire pour relever Fare Rata

Après le départ de Bruno Arbonel fin juillet, la branche postale de l’OPT se cherchait un nouveau dirigeant. Le groupe public a choisi Jamila Drakni, jusque là directrice du développement commercial à la Banque de Tahiti, et qui a pris ses fonctions ce mardi. Au même moment les élus de Tarahoi validaient en commission une subvention à un milliard de francs, justement destiné à Fare Rata, et son large réseau d’agence dans les îles. Un réseau naturellement déficitaire, mais dont la nouvelle directrice générale devra améliorer la performance financière.

Ce mardi matin, c’est Sophie Machenaud qui s’est présenté devant la Commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée, pour défendre la subvention à un milliard de francs que le Pays doit accorder à l’OPT et à sa filiale Fare Rata. Une spécialiste maison de l’analyse financière et de la gestion de projets à qui la direction du groupe OPT avait demandé d’assurer la direction de sa branche postale depuis la fin juillet. Un intérim qui avait commencé avec le départ du directeur général sortant, Bruno Arbonel, nommé en août 2021 pour un mandat de trois ans. Et qui s’est justement terminé ce mardi, avec la prise de fonction de Jamila Drakni, à qui l’office a préféré épargné un passage en CCBF dès son premier jour.

19 ans à la Banque de Tahiti

Formée à l’Edhec et à Science Po, plus tard passée par le centre de formation de la profession bancaire, cette quarantenaire a passé l’essentiel de sa carrière la Banque de Tahiti. Marketing, direction d’agence, production de crédit… Elle a monté les échelons de l’établissement pour assumer depuis trois ans le poste de directrice du développement commercial. Si son profil a retenu l’attention du jury, parmi la demi-douzaine de candidats « internes et externes » pour le poste, c’est pour ses compétences en matière de développement de produits, de « digitalisation » des processus, mais surtout en matière de gestion de réseau. Fare Rata, c’est 80 agences répartis dans tous les archipels pour assurer l’activité postale mais aussi proposer d’autres services de l’OPT ou de ses partenaires. Téléphonie, assurances… Et surtout des services financiers, gérés par une autre filiale de l’office, Marara Paiements, mais distribués par les agents de Fare Rata sur le terrain.

Un réseau à rentabiliser

La subvention de fonctionnement étudiée à Tarahoi ce mardi, déjà prévue au budget 2024 du Pays, mais qui restait à être actée dans cet arrêté tardif, le rappelle : malgré les tentatives de diversification de ces dernières années, la branche postale de l’OPT reste lourdement déficitaire. Et elle le restera probablement longtemps, vu la mission de service public qu’elle continue d’assumer dans les communes et dans les îles. Jamila Drakni, dont la mère avait elle-même travaillé à l’OPT, aura tout de même pour mission de trouver des pistes pour améliorer la rentabilité de ce coûteux réseau.

Nouvelles sources de chiffre d’affaires, pistes d’économie… La PDG du groupe Hina Delva attend les mêmes propositions de toutes ses filiales, dont plusieurs responsables ont changé depuis sa prise de fonction début 2023. Nicolas Weinmann, déjà dirigeant des filiales de l’OPT Pacific Cash Services et Vini Distribution, a pris la tête d’Onati en avril en remplacement de Christophe Bergues. Rachel Chen, ancienne numéro 2 de Philippe Marie, appelé en juillet à la tête d’ATN par Moetai Brotherson, est devenue présidente de Marara Paiements. Paul Dugué, qui tient les rênes de Tahiti Nui Telecom, est annoncé sur le départ pour l’année prochaine et devra à son tour être remplacé.