Jeff Bezos à Bora Bora, Salma Hayek en approche

Le fondateur d’Amazon, aujourd’hui l’homme le plus riche du monde, a été vu à Bora Bora il y a quelques jours, et devrait revenir au fenua, cette fois avec ses enfants. L’actrice Salma Hayek et son époux François-Henri Pinault sont également attendus sur la Perle du Pacifique.

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a passé quelques jours à Bora Bora avant d’en repartir à la fin du weekend dernier, dans son Gulfstream G650ER privé. Avec sa nouvelle compagne, Lauren Sanchez, il est descendu à l’hôtel Four Seasons.

Il devrait revenir prochainement en Polynésie, cette fois avec ses enfants, 3 garçons et d’une fille de son premier mariage. On ne sait pas s’il retournera au Four Seasons ou s’il viendra en bateau – si la Polynésie rouvre ses frontières maritimes : le magnat de la vente en ligne serait en train de faire construire un 3-mâts de 127 mètres par le chantier naval néerlandais Oceanco. Le magazine Forbes ajoute qu‘il aurait également acheté un « petit » navire de soutien qui suivra le grand yacht et transportera tout le matériel nécessaire (sous-marin personnel, avion, autres yachts, voitures, etc.) qui ne tiennent pas sur le vaisseau-mère.

Les vacances au fenua semblent être propices aux grandes annonces. Deux jours après le départ de Jeff Bezos de Bora Bora, Amazon annonçait le rachat des studios MGM pour 8,45 milliards de dollars. On se souvient qu’en janvier dernier, durant son séjour au Brando de Tetiaroa, le fondateur de Twitter Jack Dorsey avait pris la décision de bannir Donald Trump du réseau social.

Parmi les célébrités qui profiteront bientôt de la réouverture de la Polynésie aux touristes, on annonce également l’actrice Salma Hayek et son époux, François-Henri Pinault, président de la holding Artemis qui détient entre autres la compagnie de croisière Ponant (dont fait à présent partie le Paul Gauguin) et P-DG groupe Kering (Yves Saint Laurent, Gucci, Boucheron ou encore Balenciaga). Le couple vit à Los Angeles. Le nouveau film de Salma Hayek, Hitman’s Wife’s Bodyguard, un film d’action avec Ryan Reynolds et Samuel Jackson, sort le 16 juin prochain.