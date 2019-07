Jeux du Pacifique 2019 : de l’Or pour les pongistes et les rameurs tahitiens

La délégation de Tahiti a de nouveau décroché plusieurs médailles au cours de la journée de mercredi, aux XVIèmes Jeux du Pacifique aux Samoa.

En tennis de table, les Tahitiens se sont imposés lors du tournoi par équipe en battant en finale la Nouvelle-Calédonie sur le score de 3-1. En badminton, ils ont terminé troisièmes, s’adjugeant le Bronze. Quant au va’a, ils ont opéré une véritable razzia avec un total de six médailles d’Or. Deux chez les hommes en V6 sur 500m et en V1 sur 1 500m avec Kevin Ceran Jerusalemy et quatre chez les femmes, enV6 sur 1 500m et 500m, en V12 sur 500m et en V1 sur 500m avec Vaimiti Maoni.

Pour l’heure Tahiti se classe quatrième au tableau des médailles avec un total de 19 médailles : 10 en Or, 6 en Argent et 3 en Bronze. La Nouvelle-Calédonie caracole en tête avec 34 médailles, suivie des Fidji avec 20 médailles et la Papouasie NG avec 19 médailles.