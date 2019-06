Les athlètes sélectionnés pour les Jeux du Pacifique ont tous été conviés à la présidence. L’occasion pour le président du Pays de leur glisser plusieurs messages, tels que « Il faut jouer et cheminer collectif » ou encore « La Polynésie sans certaines disciplines (…) c’est une Polynésie qui est amputée », en référence aux taekwondoistes et aux rugbymen qui ne seront pas présents à Samoa.

Ils sont près de 400 personnes à s’envoler pour les jeux du Pacifique qui auront lieu à Samoa, dont plus de 360 athlètes. Le fenua sera présent dans 20 des 26 disciplines lors de ces jeux du Pacifique.

« La Polynésie sans certaines disciplines (…) c’est une Polynésie qui est amputée » – Édouard Fritch

Une grande partie des athlètes sélectionnés pour les Jeux du Pacifique ont été invités vendredi soir par le président du Pays à prendre le verre de l’amitié à la présidence. L’occasion pour Édouard Fritch de les encourager à rester « leaders (…) sur le podium des meilleures nations sportives du Pacifique Sud ». Le président du Pays n’a d’ailleurs pas hésité à tacler les responsables de clubs de rugby ou encore de taekwondo, qui pour une question « d’égo, de bisbille entre les fédérations », prive de nombreux jeunes de Jeux du Pacifique. Le président du Pays a décidé de ne plus faire de cadeau et de sanctionner ces comportements « antisportifs » en leur supprimant la délégation de service public. « Ce n’est pas un geste facile faire » a t-il affirmé.

« Les fédérations internationales sèment le trouble dans le mouvement sportif polynésien » Louis Provost

Le président du COPF Louis Prévost a déclaré pour sa part que ce sont « les fédérations internationales qui sèment le trouble dans le mouvement sportif polynésien ». Il regrette que ces disciplines ne soient pas du voyage, notamment le tae kwon do qui est selon lui « pourvoyeur de médailles, on peut compter au minimum 6 médailles d’or qui vont nous passer sur le nez ».

« Les Jeux du Pacifique perdent de leur saveur » – Louis Provost

Louis Provost dénonce le fait que des grands pays comme l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande participent aux Jeux du Pacifique. Il déclare « aujourd’hui l’esprit du Pacifique n’y est plus. On est vraiment dans la main mise des fédérations internationales et de leurs règlements ».

« Je les oblige » (NDLR les athlètes) à participer au défilé du 29 juin – Louis Provost

Le président du COPF ne s’en cache pas : il considère la présence des athlètes obligatoire lors du défilé du Hiva vaevae : « Je les oblige (…) c’est un devoir de le faire (…). Ils doivent être la vitrine de la Polynésie dans ce défilé».

Le président du Pays a annoncé que la Polynésie « sera fin prête » pour accueillir les Jeux du Pacifique de 2027.