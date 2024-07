JO : le parc Atimaono prêt à accueillir la foule

Ce vendredi matin à Papara, le parc Atimaono accueillera un grand rassemblement pour marquer le lancement des épreuves de surf à Teahupo’o. Organisée par la cellule Tū’aro Nui, cette cérémonie culturelle, qui comprend chants, danses et rituels traditionnels, inaugurera également les festivités des trois « Clubs 2024 ». Le public pourra suivre les épreuves en direct depuis ces zones pendant toute la durée des Jeux mais aussi découvrir et profiter de nombreuses animations et activités diverses et gratuites .

Papara bouillonne d’excitation ce vendredi. Le Pays, par le biais de la cellule Tū’aro Nui, organise une grande manifestation au parc Atimaono pour marquer le début des épreuves de surf à Teahupo’o. Rebaptisée « cérémonie culturelle » afin de ne pas éclipser la cérémonie officielle d’ouverture de Paris 2024, cette fête promet des moments inoubliables. Au programme : chants, danses, ainsi qu’une « cérémonie du sable » et le traditionnel rituel du rahiri. Une parade des athlètes est également prévue, où les 48 olympiens défileront devant les autorités de l’État, du Pays, mais surtout devant une foule attendue nombreuse.

La cellule Tū’aro Nui parle d’un « grand moment historique » pour les Polynésiens, qui pourront aussi suivre en direct, via un écran géant installé sur le site jusqu’au 30 juillet, la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux Olympiques à Paris. Paris qui fera aussi un clin d’œil au fenua : « La Polynésie passera en direct pendant 45 secondes, se réjouit Abel Hauata, chargée de communication pour la cellule Tū’aro Nui. Pendant ces 45 secondes, le monde entier aura les yeux rivés sur la Polynésie française. »

Lancement des Clubs 2024

Cette fête inaugure également les festivités prévues dans les trois fans zones aménagées à Tahiti, récemment renommées « Club 2024″ par le Pays. Des écrans géants diffuseront en direct les épreuves de surf dans ces mini-villages situés à Teahupoo, au parc Atimaono et au parc Paofai. Sur les trois clubs, seulement deux seront actifs en même temps. Celui du PK0 est prévu pour 10 jours et accessible uniquement sur invitation. Celui de Papara sera ouvert au public du 26 au 30 juillet, et à partir du 31 juillet, la population de la zone urbaine pourra profiter de celui du parc Paofai jusqu’au 4 août. Les visiteurs pourront, en plus de suivre les prouesses des surfeurs, participer à de nombreuses animations et activités gratuites, et assister chaque soir à un concert différent.

Journées thématiques et événements spéciaux



Mais ce n’est pas tout, Tū’aro Nui a également prévu des journées thématiques visant des publics particuliers. Les femmes seront à l’honneur les 28 juillet et 3 août. Les personnes en situation de handicap auront elles aussi, deux journées sportives dédiées : le 29 juillet pour des activités en mer, et le 1er août pour découvrir les disciplines terrestres. À noter enfin qu’une grande nocturne est prévue le 2 août au parc Paofai, avec notamment un concert de Maru’ao, Aremistic, et un spectacle de danse par Hei Tahiti.