Joe Dassin en chansons et … en chocolat !

Tahiti Origin by M C’est déjà une marque, crée l’an dernier avec l’agronome Manutea Parent. Morgane Richard, après 7 ans d’études d’abord en diététique puis en pâtisserie, et de nombreux stages chez les meilleurs chocolatiers du monde, est arrivée en Polynésie après deux ans au Vietnam où elle avait lancé le concert « Tree to Bar » (de l’arbre au bar) pour montrer en direct la métamorphose d’une cabosse de cacao en délicieux chocolat. Morgane a passé une partie de son enfance à Tahiti, où son père a créé une célèbre société d’événementiel. Et c’est en s’apercevant que la Polynésie recèle de nombreux cacaoyers de grande qualité que Morgane a décidé non seulement de lancer une production locale, mais aussi de la mettre en valeur dans sa propre chocolaterie avec pignon sur rue.