Jonathan Tarihaa : « Pour un état souverain associé à la France »

Maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa a été désigné par Gaston Flosse pour représenter le Amuitahiraa au sein de la 2e circonscription. Très engagé auprès de la population de la zone Taiarapu-Ouest, il a décidé à 39 ans de sauter le pas et de s’affirmer pour le parti de celui qui a bercé son enfance. Dans le programme qu’il défend, il est surtout question de faire évoluer le statut de la Polynésie en passant du statut d’autonomie à celui d’état souverain associé à la France.

Élu de Taiarapu-Ouest à trois reprises, Jonathan Tarihaa veut désormais conquérir le cœur des électeurs de la 2e circonscription. Pour les municipales, l’homme de 39 ans avait mis ses opinions politiques de coté pour mener, avec les autres élus, le combat de la population de Toahotu, Vairao et Teahupoo. “Lors de l’élection au sein de la commune de Tairapu-Ouest nous avions baissé nos drapeaux politiques pour mener le combat de la population. Le conseil municipal rassemble plusieurs partis et nous avions fait le choix de ne pas mettre en avant nos idéologies politiques. On s’est unis dans un même programme”, explique le candidat à la députation.

Fils du défunt Edouard Tarihaa engagé aux cotés de Gaston Flosse durant plusieurs années, il est bercé depuis l’âge de 9 ans par la politique. “J’ai pu accompagner mon père dans plusieurs meetings politiques sans savoir qu’un jour j’allais être tavana”, se souvient Jonathan Tarihaa. Approché par Gaston Flosse en août dernier, il décide, après avoir sondé son entourage et ses partenaires, de lever le drapeau orange et de s’affirmer en tant que représentant du Amuitahiraa à l’occasion de ces législatives.

Dans le programme qu’il défend depuis plusieurs semaines en se rendant directement dans les quartiers, il se concentre principalement sur l’évolution du statut d’autonomie qui, selon lui, est arrivé à son terme. La nouvelle ligne politique du parti orange veut faire de la Polynésie un état souverain associé à la France. En d’autres termes, il souhaite la souveraineté du peuple maohi en restant partenaire d’égal à égal avec l’État français, qui a un rôle primordial ce qu’est la Polynésie d’aujourd’hui.

Depuis le début de la campagne électorale, le capital sympathie qu’il s’est créé en étant enseignant durant 6 ans et accompagnant social pendant 3 ans, fait son petit effet. “Ces fonctions m’ont permis d’avoir un petit peu d’expérience concernant ce qui touche aux familles polynésiennes”, confie Jonathan Tarihaa. En plus d’être engagé politiquement il est aussi président de l’association des jeunes gens de l’Église protestante. Un petit plus, qui d’après lui ne laisse pas indifférents les électeurs de la deuxième circonscription qui sont heureux de le savoir désigné par Gaston Flosse. “J’ai rencontré du monde dans tous les quartiers de la circonscription numéro 2 et beaucoup demandent le retour de Gaston Flosse car ils n’arrivent plus à subvenir au besoin de leur foyer”, argumente le porte parole du Amuitahiraa.

Après les Australes, et les communes de zone ouest, il termine actuellement sa campagne électorale par une tournée dans les quartiers de la zone Vairao.

Vaitiare Gobrait