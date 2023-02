Journée mondiale contre le cancer : les Amazones sensibilisent

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, l’association Amazones Pacific organisait ce samedi une journée de rencontres, d’échanges et de sensibilisation à destination des malades, mais aussi du grand public.

Le 4 février est une date importante dans le calendrier de l’association Amazones Pacific. Cette journée, qui est celle de la lutte contre le cancer, est une occasion de sensibiliser sur ces pathologies qui touchent chaque année plus de 600 personnes au fenua. Pour marquer cette journée, les acteurs de cette lutte sur le plan local se sont mobilisés au premier étage de la mairie de Punaauia. Objectif : faire connaître les associations qui œuvrent contre ce « crabe » mais aussi celles qui accompagnent les malades au fenua. Aujourd’hui, elles sont de plus en plus nombreuses et chacune a sa particularité. La Ligue contre le cancer fait de la prévention, Amazones Pacific s’occupe d’accompagner les femmes sur leur parcours de soin et deux associations s’occupent des cancers pédiatriques. « L’intérêt, c’est que l’on a aujourd’hui l’Institut du cancer chargé de coordonner les parcours de soins et on a une sensibilité au niveau du personnel médical et une volonté d’œuvrer ensemble », explique Marie-Christine Seroux, présidente d’Amazones Pacific.

Depuis 2018, les patients atteints de cancer disposent d’un meilleur accompagnement puisque les associations locales entourent la personne qui apprend qu’elle est malade. « L’important, c’est de lui dire que le cancer se soigne, qu’il faut que ça soit pris à temps et qu’il faut rentrer dans le parcours de soins », ajoute encore la présidente des Amazones. Pour assurer cet accompagnement, des soins de support sont proposés aux patients avec des activités physiques adaptées, des ateliers de maquillage, de soin des ongles ou de massages. Ce complément au parcours de soins médicaux permet chaque année à une soixantaine de personnes de mieux appréhender leur maladie. Cette année, l’association Amazones Pacific fêtera ses 5 ans.