Premier marché du terroir de 2023 : les circuits courts séduisent les consommateurs

La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire organisait ce samedi son premier marché du terroir de l’année. Pour l’occasion, une cinquantaine d’exposants ont répondu présent à ce rendez-vous qui a attiré du monde dans les jardins de la Mairie de Punaauia.

C’est reparti. Après quasiment trois mois d’arrêt, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire a organisé samedi son premier marché du terroir de l’année. Pour l’occasion, une cinquantaine d’exposants ont répondu présent. Agriculteurs, horticulteurs et artisans ont donc installé leurs étals dans les jardins de mairie de Punaauia. Ce rendez-vous mensuel, initié il y a 8 ans est à chaque fois très attendu, tant par les commerçants que par les acheteurs. Parmi les exposants, beaucoup viennent de la presqu’île. Pour eux, les marchés du terroir représentent une manne financière non négligeable qui permet d’écouler des produits plus difficiles à vendre dans les zones rurales où les habitants cultivent leurs propres fruits et légumes. « Punaauia pour nous, c’est l’idéal, confie une agricultrice, les gens ici, ils cherchent beaucoup plus les produits que l’on plante. »

Pour les organisateurs qui souhaitent proposer aux commerçants et aux acheteurs un circuit de commercialisation en vente directe, l’événement répond à réel besoin. La crise sanitaire a fait émerger chez les consommateurs un mouvement de retour aux sources de production. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître la provenance, l’acheminement et la confection de ce qu’ils consomment. « Les terroirs sont des lieux d’échange avec les consommateurs », explique Toehau Lainé responsable de la Cellule promotion et événement à la CAPL.

Sur Punaauia, le rendez-vous est calé tous les premiers samedis du mois, mais la CAPL prévoit d’en organiser d’autres à Pirae et Arue.