Journée mondiale des océans : trois cents élèves de Tahiti à « l’école de la mer »

Comme chaque année, la Brigade verte de Tahiti a mobilisé ses troupes pour sensibiliser la jeunesse locale aux problématiques environnementales. Ce mercredi, 300 « éco-ambassadeurs » – des élèves de primaire, des collégiens et des lycéens – ont embarqué pour une mini-croisière entre Tahiti et Moorea. L’occasion pour ces jeunes, représentant « la dernière génération qui peut faire changer les choses », d’échanger avec les bénévoles des associations environnementales du fenua et, pourquoi pas, de voir naître des vocations.

Une matinée de sensibilisation pour 300 scolaires. C’est ce qu’a proposé cette année encore la Brigade verte de Tahiti ce mercredi à l’occasion de sa désormais traditionnelle croisière éducative. Organisée dans le cadre des journées mondiales de l’environnement et des océans, elle consiste à faire découvrir aux éco-délégués de plusieurs établissements de la zone urbaine, les problématiques et les enjeux relatifs aux changements climatique et protection des écosystèmes. « C’est une école de la mer que l’on propose aux jeunes, explique Ludovic Bardoux, fondateur de l’association organisatrice. Ils sont la dernière génération qui peut encore esperer sauver notre planéte. Il n’y a pas de planète B donc il faut se prendre en main maintenant. »

Les jeunes participants ont eu l’opportunité de rencontrer les principaux acteurs locaux œuvrant pour la protection de l’environnement. Parmi eux, des associations renommées telles que Te Mana O Te Moana, Tamarii Pointe des Pêcheurs, Les Bourdons de Moorea, Manu, Mata Tohora, et Coral Gardeners. Ces rencontres visent non seulement à sensibiliser les jeunes mais aussi à susciter des vocations. Loïc Henry, membre de Coral Gardeners, explique : « C’est un métier nouveau ici en Polynésie. Il y a des jardiniers sur la terre et nous, nous essayons d’apporter un métier dans la mer. Cette croisière est l’occasion d’ informer les jeunes sur cet éventuel débouché qu’ils peuvent avoir en sortant de l’école. »

Cette semaine écocitoyenne se poursuit avec des activités de sensibilisation organisées « un peu partout dans les îles ». La semaine se conclura samedi avec la projection en plein air du film Sonic, à partir de 17h au parc Paofai.