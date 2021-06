Journée mondiale du don du sang : « c’est simple, et c’est absolument nécessaire »

Le 14 juin, c’est la journée mondiale de don du sang et le centre de transfusion sanguine (CTS) au deuxième étage de l’hôpital réserve aux donneurs un accueil spécial jusqu’à 17 heures. Un acte de solidarité simple et accessible, qu’il est possible de faire toute l’année.

Dès 9 heures ce matin, au Centre de transfusion sanguine, le quota de poches de sang récoltées en une journée ordinaire était atteint. Une réussite pour le Dr. Julien Broult, chef de service au CTS, qui alimente toutes les cliniques de Polynésie, et les archipels en continu. Le don « c’est simple et c’est absolument nécessaire » pour les malades qui bénéficient gratuitement de ces dons lors d’opérations ou certaines hospitalisations.

Le médecin rappelle qu’un homme peut donner son sang six fois par an et une femme quatre fois. Contrairement à certaines prises de sang effectuées pour analyse, il ne faut surtout pas être à jeun et il est même conseillé de bien s’hydrater avant le prélèvement. Les personnes vaccinées contre la Covid-19 peuvent donner leur sang et les malades devront seulement attendre 42 jours.

Malgré un stock de 10 jours, il arrive que le stock soit épuisé rapidement en cas de gros accident de la route par exemple. Le CTS fait alors appelle aux donneurs de son répertoire, qui comporte 15 000 noms. Même si l’envoi de poches de sang depuis la métropole est possible, il est rendu difficile par la conjoncture et représente un coût. Heureusement, les donneurs Polynésiens se mobilisent assez facilement. Pour assurer la sécurité des transfusion, les donneurs doivent être en parfaite santé. Il arrive, lors de la visite médicale préalable, que le CTS leur découvre des maladies.

« Promesses de don » en ligne

Dans la file d’attente, ce lundi matin, des habitués et de nouveaux donneurs. La motivation est souvent la même : aider à sauver des vies. Tout le monde peut en avoir besoin un jour ou l’autre, rappelle Pamela, une donneuse qui vient généralement tous les six mois.

Le centre de transfusion sanguine accueille les donneurs ce lundi jusqu’à 17 h. Le circuit est fait en 45 minutes environ, pour 15 minutes de prélèvement. La collation est améliorée pour l’occasion et le public est accueilli par les bénévoles de l’association des donneurs de sang de Polynésie. Il est aussi possible de se renseigner ou de faire une promesse de don sur le facebook don du sang en Polynésie.

Le CTS est ouvert toute l’année du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures et le vendredi de 07h00 à 14h00, au deuxième étage de l’hôpital de Taaone.