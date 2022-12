Kailoa, nouveau groupe aux sonorités reggae tropical

Le groupe Kailoa a enregistré cinq titres en juillet dont « Girl », « Comme un rêve » ou encore « Mon exemple », ils ont commencé à se produire sur scène il y a deux semaines et seront à l’affiche d’une soirée vendredi.

Apporter le meilleur d’eux même en musique, c’est l’objectif que se sont fixé Mitiana, Thierry, Tepoeatua et Maiti, les quatre membres du groupe Kailoa. Créée en début d’année, l’équipe est composée d’un chanteur, d’un batteur, d’un bassiste et d’un guitariste, et forme le tout dernier groupe professionnel né cette année. À la tête, on y retrouve Mitiana Jourdain, un artiste accompli qui a déjà joué aux côtés de grands noms de la scène locale comme Nohorai Temaiana, Eono, ou encore Verua. Âgé de 32 ans, il travaille sur ce projet depuis quelques années déjà et c’est finalement après ses nombreuses expériences sur les scènes locales qu’il décide de monter son propre groupe. « J’ai vu comment fonctionne le marché des groupes et de la musique en Polynésie, explique le manager. J’ai parlé à Thierry de mon envie de faire un groupe avec quatre personnes et c’est comme ça qu’on a lancé la machine. »

Décidé à vivre de la musique, il a entraîné avec lui des personnes de confiance, notamment son petit frère Tepoeatua à la basse et son cousin Maiti à la guitare. L’affinité qu’il a avec Thierry le chanteur date, elle, de l’époque des premières scènes d’autres groupes. Depuis janvier, le projet a bien avancé et les choses se sont rapidement concrétisées pour la bande. Les quatre artistes ont enregistré 5 titres en juillet et sorti les clips en octobre. Aujourd’hui, leurs morceaux font partie des playlists locales et les artistes sont de plus en plus sollicités pour des scènes privées.

Il y a quelques semaines, le groupe a eu l’occasion de faire un premier vrai concert public sur une scène ouverte dans les jardins du parc Paofai, à la demande du ministère de la Culture. Et ce vendredi, il se produira sur la scène du Café Maeva. Un démarrage en douceur pour le nouveau groupe qui a déjà calé quelques concerts dans les restaurants de la place jusqu’au mois de mars. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook.