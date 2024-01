Karel Luciani devient directeur régional de l’International Lesbian and Gay Association

Activiste des droits LGBTQ+ depuis bientôt trois décennies, président de Cousins Cousines, Karel Luciani a été nommé directeur régional de ILGA Oceania, une organisation non-gouvernementale dont la mission la plus pressante est la dépénalisation de l’homosexualité dans le Pacifique.

Karel Luciani est le nouveau directeur régional de l’International Lesbian and Gay Association, membre d’une fédération mondiale de plus de 1 800 associations dans 170 pays et territoires. À ce titre il organisera les activités de toute la région Pacifique, y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Il lui revient d’élaborer la stratégie de l’association pour la dépénalisation de l’homosexualité dans la région. Car comme l’a confirmé le colloque régional organisé début novembre 2023 par la vice-présidence, la tolérance et l’inclusion dont font preuve les Polynésiens à l’égard des personnes LGBTQ+ sont l’exception et non la règle. Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, considèrent toujours l’homosexualité comme un délit. « L’organisation a obtenu un financement pour 10 ans sur cette thématique », explique Karel Luciani, qui quitte ainsi son poste de conseiller technique du ministre de l’Agriculture et des Ressources marines. Ce biologiste de formation, passé par l’Ifremer, a travaillé 13 ans au secrétariat général de la Communauté du Pacifique Sud, où il avait notamment développé un processus de valorisation des déchets de poissons.

Mais il restera basé à Papeete, où il siège également au Cesec. « Je vais proposer que la Polynésie soit le fer de lance de cet effort. Nous avons le seul gouvernement océanien qui porte une philosophie ouverte sur cette question, et une politique sectorielle est en préparation », poursuit-il.

Karel Luciani va bientôt s’envoler pour la Nouvelle-Zélande, où les ambassadrices française et allemande remettront le 9 février prochain le Prix franco-allemand pour les droits de l’Homme et l’État de droit à l’avocate Valéry Wichman, la présidente transgenre de l’association Te Tiare aux îles Cook, où elle est aussi conseillère juridique du gouvernement en charge de la planification des politiques publiques. Son rôle a été pivotal dans la dépénalisation de l’homosexualité aux Cook, entrée dans la loi en juin dernier.