Kauli Vaast vainqueur de la Coupe de la Fédération

La crème de la crème des surfeurs étaient réunis pour la première grande compétition de Surf depuis la pandémie. La Coupe de la Fédération était organisée à Hossegor et c’est le jeune polynésien Kauli Vaast qui a remporté le trophée.

La première édition de la Coupe de la Fédération s’est déroulée ce mardi, à Hossegor dans les Landes. Le champion d’Europe junior Kauli Vaast a obtenu un 20/20 en finale devant Joan Duru (11,83), Charly Quivront (10,93) et Paul César Distinguin (8,30).

Cette Coupe de la Fédération est une compétition créée après le confinement et en raison de l’arrêt du tour professionnel. Le spectacle, lui, était au rendez-vous pour cette première. Des vagues, du vent off shore, du soleil… et 20 professionnels français invités et ravis de retrouver leurs sensations.

Interrogé par nos confrères de Polynésie la 1ère, le jeune tahitien est plus que satisfait de sa performance. « C’est la première fois que je faisais une compétition sur ce format. J’ai été patient. J’ai eu la chance de tomber sur les bonnes vagues pour me qualifier. En finale, je voulais juste m’amuser. Mon premier 10 ? J’ai eu la vague parfaite, j’ai bien géré, je suis sorti de justesse. Le deuxième était encore plus chaud avec une sortie limite. Franchement, je n’entendais pas les scores. Je savais que j’avais deux bons scores. J’ai appris que j’avais eu 20/20 en sortant de l’eau ! «

À noter que le Polynésien Michel Bourez et le Réunionnais Jérémy Florès, n’ont pas participé à la compétition.