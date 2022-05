Kid Reporters : plus que quelques heures pour voter

Plus que quelques heures pour voter : les Kid Reporters font partie de la sélection officielle du défi « Je filme le métier qui me plaît ». Les reportages sélectionnés sont à retrouver sur le site internet du concours national « parcours métiers ».

Ils s’initient aux métiers de l’audiovisuel à l’école : les Kid Reporters ont leur petite notoriété au fenua et diffusent sur leur page YouTube le fruit de leur travail. Prochainement ils publieront sur le changement climatique, le métier d’archéologue, d’artisan traditionnel ou encore d’humoriste.

Quelques heures pour voter sur le site de parcours métier

Pour leur plus grande joie ils ont été sélectionnés pour le défi « Je filme le métier qui me plaît » et les votes ferment le 5 mai, dans quelques heures. Le reportage qui leur a valu d’être sélectionnés met en lumière le métier d’artiste-peintre à travers le portrait de l’artiste Louis Devienne. « Ce thème a été choisi par la classe de CM2 de l’école Tamahana de Arue et leur maîtresse Hinanui, indique le communiqué.

La maîtresse explique la démarche générale : « C’est en travaillant en classe sur la peinture avec l’artiste Berni, qu’ils ont eu envie d’aller plus loin, rencontrer et interviewer des artistes-peintres qui vivent de leur métier. Ils ont ainsi rencontré Bernard Berbille, dit Berni, dans son atelier à Moorea. Berni fabrique lui-même sa peinture avec des matériaux naturels ! Les enfants ont ensuite rencontré Louis Devienne pendant son exposition à la galerie Au Chevalet à Papeete. Le reportage complet dure 17 minutes, mais nous avons pris un extrait de 3 minutes avec Louis Devienne pour le concours. » Pour voter il faut se rendre sur le site parcours métier et confirmer son vote via une boîte mail.

« Parcours métiers » est une plateforme d’aide à l’orientation, sur laquelle « les jeunes parlent aux jeunes », et placée sous le patronage des ministères nationaux de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et du Travail. Plus de 800 vidéos sont en compétition cette année. Pour cette 15e édition, le président du jury est Dany Boon. Les résultats seront dévoilés le 31 mai dans la plus grande salle de cinéma d’Europe, le Grand Rex à Paris.