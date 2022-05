Léo Marais, chef de file du Tapura no Arue qui n’a plus que 3 sièges au conseil municipal, a réagi aux déclarations d’Édouard Fritch sur le rapprochement avec Teura Iriti. Le Tapura « historique » de la commune penche pour rester dans « une opposition constructive ». Mais le soutien de ce groupe à la candidature de Nicole Bouteau aux élections législatives n’est pas remis en question.

« Il nous a confirmé cette demande de rapprochement, dit Léo Marais. Édouard n’étant pas contre, voilà, je laisse à Édouard et Teura les conditions de cet arrangement entre eux. » Le président du Tapura aimerait que règnent dans ses rangs la concorde et la fraternité, mais « c’est ça qui est très compliqué, poursuit Léo Marais, qui rappelle que la justice doit trancher plusieurs affaires concernant Teura Iriti, Philip Schyle et lui-même. Et vous avez tous entendu que c’est très compliqué pour sa majorité aussi, qui parle de trahison. »

« Où est la cohérence politique ? Ce côté girouette », dit-il, est l’une des causes de l’abstention des électeurs et n’est pas de nature à redonner confiance. Il réunit jeudi ses colistiers Tapura, mais sait déjà que les membres historiques du Tapura à Arue penchent pour rester dans une « opposition constructive » au conseil municipal.

Et les désaccords se situent, dit-il, « au niveau de l’idée qu’on se fait de la politique et de la gestion communale, de certaines pratiques qu’on connaît, ce n’est pas forcément Teura elle-même mais les pratiques de certaines personnes autour d’elle comme les fausses procurations, sur lesquelles la justice nous a donné raison, sans même parler des affaires qui sont à l’instruction. » Mais Léo Marais reconnaît que la situation financière de la commune pourrait se trouver améliorée si le rapprochement de Teura Iriti et du Tapura se confirmait – il avait lui-même envoyé une lettre ouverte questionnant le financement de projets communaux en fonds propres, qui épuise la trésorerie et qui contraste avec « la prudence qui caractérisait Philippe Schyle ». Quoi qu’il advienne dans les prochains jours, Léo Marais et ses colistiers confirment leur soutien à la candidature de Nicole Bouteau aux élections législatives.