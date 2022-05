Le Blue Climate Summit aura lieu du 15 au 20 mai et pour le clôturer, la Blue Climate Initiative organise avec le Pays « Te Moana Nui A Hiva – Le Concert de l’Océan ». Il aura lieu le 20 mai à To’ata avec la participation d’une vingtaine d’artistes locaux et internationaux. Les places sont en vente à la Maison de la Culture.

Pour clôturer le Blue Climate Summit, la Blue Climate Initiative organise avec le Pays « Te Moana Nui A Hiva – Le Concert de l’océan » qui réunira une vingtaine d’artistes locaux et internationaux à To’ata le 20 mai à partir de 17 heures. L’événement sera accessible au public via les télévisions mais aussi en présentiel, et diffusé également sur le plan international via internet. « La Blue Climate Summit va sensibiliser un certain nombre d’invités sur la problématique du changement climatique et des solutions qu’on peut y apporter, rappelle Jerry Biret, conseiller technique au ministère de la Culture, de l’Environnement et des ressources marines. Lors de ce concert, les artistes locaux sélectionnés vont porter ce message-là en particulier, « protéger notre environnement et notre océan ».

Un message porté par 14 artistes locaux et cinq artistes internationaux

Le spectacle promet d’être exceptionnel avec la participation d’artistes locaux sélectionnés spécialement pour porter ce message : les groupes Hiva, Toa ura, Maruao, Eono, Koru, Sissasoué, Pepena et aussi des chanteurs solo tels que Raumata, Sabrina, Eto, Teiho, Rataro, Nohorai et Teiva LC.

Quelques artistes internationaux ont également été invités : « Richard Marx qui a bercé notre enfance » indique Bruno Demougeot qui assure la direction artistique du spectacle, Paula Fuga, de Hawaii qui a fait un duo avec Jack Johnson, Ron Artis super talentueux, de Hawaii aussi, Milo Greene un duo acoustique, et le dernier c’est William Tyler, un guitariste acoustique qui présente des morceaux d’un type différent ». Pour le musicien, « ce sera un beau mélange de variétés de musique et avec les artistes locaux, ça va faire quelque chose de super bien. »

Pour assister au concert en live, les place sont en vente depuis hier à la Maison de la Culture, et il est également possible de voir le concert en streaming depuis l’étranger moyennant 15 dollars.