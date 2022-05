La promenade de Motu Uta est ouverte

La promenade aménagée le long de la digue de Motu Uta a été inaugurée ce mercredi. 1,8 km entre le pont de Fare Ute jusqu’au point de vue sur la passe de Toata, qui a nécessité plus de 8 mois de travaux et coûté 260 millions de Fcfp, financés sur fonds propres par le Port autonome.



Édouard Fritch, Yvonnick Raffin, Virginie Bruant, René Temeharo et Naea Bennett étaient accompagnés de Patrick Bordet qui représentait Michel Buillard, et du directeur général du Port autonome Jean-Paul Le Caill pour l’inauguration de cette promenade qui s’étend sur 1,8 km, le long de la digue de Motu Uta. « C’est un site commercial, industriel, mais aujourd’hui on l’ouvre à une autre catégorie de personnes qui pourront profiter de Motu Uta », a déclaré le ministre des Grands travaux. C’est le Port autonome qui a financé sur fonds propres l’intégralité des travaux, soit 260 millions de Francs.

Près de deux kilomètres sur lesquels marcher ou courir, à l’ombre des aito qui ont été conservés et des arbres et arbustes qui sont venus s’ajouter au site, pour aboutir à un point de vue réaménagé sur la passe de Toata. comme l’explique Alexis Nguyen, l’architecte en charge du projet.

Un emplacement à mi-parcours est prévu pour accueillir trois roulottes. La nouvelle promenade sera ouverte tous les jours de semaine de 5 heures à 20 heures.