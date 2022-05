Le USS Pearl Harbour à Papeete avant l’exercice Marara

Cet imposant bâtiment de 190 mètres, qui sert aussi bien de navire de transport de troupes que de ravitailleur et de plateforme de débarquement, participera à partir de samedi à l’exercice militaire international Marara, entre Tahiti et les Raromatai.

Difficile de le rater sur le front de mer de Papeete. Le USS Pearl Harbour s’est amarré ce mercredi matin au quai des paquebots, aux côtés du non moins imposant Norwegian Spirit. Mais ce navire militaire – aussi appelé LSD 52 – a de quoi attirer l’œil avec son imposante proue et son radier immergeable à l’arrière. Ce type de navire, désigné comme « landing ship dock » dans l’armée américaine, n’a pas d’équivalent exact dans la Marine française. Ils transportent généralement de plus petites embarcations, et notamment des véhicules de débarquement sur coussin d’air ou d’autres bateaux spécialisés dans les assauts amphibies. Il sert aussi de navire de transport de troupes – des militaire de l’US Army, l’armée de terre américaine, étaient à bord lors de son arrivée à Tahiti – et est équipé pour effectuer des réparations d’autres navires en pleine mer.

Le USS Pearl Harbour doit participer, du 7 au 20 mai, à l’exercice militaire international Marara, coordonné par les forces armées en Polynésie française. Côté américain, un avion de transport C-130 Hercules est aussi attendu à Tahiti dans les prochains jours. L’exercice, qui aura lieu entre les îles du Vent et les Raromatai, notamment autour de Raiatea et Huahine, doit se terminer par une cérémonie à Bora Bora pour célébrer les 80 ans de l’opération Bobcat, qui a vu la Perle du Pacifique transformée en base de ravitaillement des troupes américaines et alliées pendant la Seconde guerre mondiale.

Lancé en 1996, le Pearl Harbour pourrait participer à son dernier exercice : il devrait être décommissionné ou placé dans la flotte de réserve américaine d’ici 2024.