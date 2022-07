Kitesurf : le Tahiti Big Air Contest attend le bon vent

Après le succès de la première édition, la Tahiti Kite School remet les voiles sur la plage de Hitimahana, à Mahina. Une vingtaine de riders s’affronteront dans les airs le temps d’une demi-journée, courant juillet, dès que les conditions météo leur permettront de décoller.

25 nœuds établis, et pas de risque de grosse pluie. C’est tout ce qu’attendent les organisateurs pour sonner le ralliement à Hitimahana. Le Tahiti Big Air Contest, première compétition du genre en Polynésie, avait rassemblé l’année passée 25 kitesurfeurs férus de voltige, et compte bien les rassembler à nouveau cette année. Pas question d’ouvrir davantage la compétition : les plages de vents forts sont souvent très courtes à Tahiti et l’idée est de condenser tous les « heats » qualificatifs et les phases finales dans la même demi-journée. La Tahiti Kite School, fondée en 2020 par le champion de France de freestyle Antoine Fermon et Vairea Céran-Jérusalemy, compte en revanche sur un public plus nombreux sur la plage de Mahina. Car l’épreuve, qui met en valeur les mouvements de voile et les figures aériennes des riders, qui sautent parfois à plus de 15 mètres de haut, a de quoi impressionner :

Cette deuxième édition reprend les ingrédients qui ont fait le succès de la première. Le jury sera composé de pointures locales de la glisse, de professeurs de kite et d’un rider professionnel de passage au fenua. Le vainqueur repartira avec une « Wild Card » – une invitation – pour la Lord of Tram, étape française des championnat du monde de Big Air, ainsi qu’un billet d’avion ATN pour s’y rendre en avril prochain. Le reste du podium se partagera du matériel Core Kite et KDC Surfwear. Côté kitesurfeuses, qui auront pour la première fois une catégorie à part dans la compétition, c’est la marque de maillot de bain Maoti Swim qui sponsorise la compétition comme le rappelle Vairea Céran-Jérusalemy.

Est-ce que Raiarii Fadier gardera le titre de champion tahitien de Big Air ? Qui sera la première Big Air Rideuse de Tahiti ? Réponse, donc, dans quelques jours : la date exacte de cette deuxième édition sera annoncée sur Radio1, partenaire de l’évènement.