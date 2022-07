La fête annuelle de la littérature jeunesse, « Partir en livre » aura lieu les 7 et 8 juillet à la mairie de Papeete. Le programme complet des deux journées d’ateliers qui seront donnés de 9 heures à 16 heures est à retrouver dans cet article. Les associations organisatrices, Polynélivre et Taparau, ont pour l’occasion le soutien de nombreux partenaires.

Écriture, illustration, théâtre, slam, recyclage de livres… la fête de la littérature jeunesse est de retour avec toujours plus de déclinaisons autour du livre papier. Partir en livre investi la mairie de Papeete les 7 et 8 juillet dans un format exceptionnel. Les nombreux partenaire donnent une ampleur nouvelle à cet événement national relayé localement par les associations Polynéilivre et Taparau. Pour l’édition 2022 c’est l’amitié qui est au centre de la fête.

Programme Partir en Livre 2022 by Marau Biret on Scribd