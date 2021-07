L’Initiative Kiwa, lancée en mars 2020 par plusieurs bailleurs de fond, se présente comme un « guichet unique » de la résilience climatique dans le Pacifique. La structure accorde, entre autres, des subventions à des projets publics ou privés de protection des écosystèmes, allant de 3 à 47 millions de francs. Et la Polynésie est pleinement éligible.

Appuyer des projets concrets pour lutter contre les changements climatiques. Voilà l’objectif de l’Initiative Kiwa, un programme qui regroupe plusieurs bailleurs de fond internationaux – dont l’Union européenne, l’Agence française de développement, l’UICN, ou des entités publiques australiennes, canadiennes ou néozélandaises – au sein d’un « guichet unique » d’aides financières. Qu’il s’agisse de préservation, de gestion ou de restauration d’écosystèmes, les projets sélectionnés doivent rentrer dans la définition des « Solutions fondées sur la nature » et doivent tendre vers une meilleure résilience au changement climatique dans les communautés du pacifique. Et si le programme est géré de puis Fidji ou Nouméa, la Polynésie est pleinement éligible comme le rappelle Mahé Charles, chef de projets Initiative Kiwa basé à Nouméa. « Les projets doivent absolument être alignés avec les politiques publiques et les enjeux sociaux d’appropriation sociale notamment, sont à considérer« , explique-t-il

L’Initiative, un des rares programmes régionaux qui favorisent des projets communs aux pays de la région, est doté d’un budget de 35 millions d’euros (4,2 milliards de francs). Une partie de cette somme est affectée à des projets transnationaux, à des accompagnements techniques ou financiers, mais six millions d’euros, soit 716 millions de francs, sont dédiés aux « projets locaux », qui peuvent être proposés par tous les acteurs publics ou privés des territoires concernés. « Les projets peuvent être déposés par les institutions et autorités publiques locales ou nationales et par des organisations de la société civile locale ou internationale, reprend le responsable calédonien. Trois types de subventions sont disponibles selon le projet : les très petites subventions pour les projets jusqu’à 18 mois d’un montant de 3 à 6 millions de francs, les petites subventions pour les projets de 24 mois sont de 6 à 12 millions, et les subventions moyennes tablent entre 12 à 47 millions pour les projets étalés sur 36 mois.

Pour plus d’information sur l’Initiative Kiwa, rendez-vous sur le site de l’AFD.