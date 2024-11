La campagne de lutte contre la filariose à Moorea commence lundi

La maladie, ses causes, ses effets, son traitement La filariose est due à un ver, transmis à l’homme par les piqûres de moustiques. Les vers viennent se loger dans les vaisseaux lymphatiques et les ganglions pour se reproduire. Au fil du temps, les parasites ralentissent la circulation des vaisseaux et peuvent provoquer un lymphœdème, ou éléphantiasis, qui entraîne un gonflement douloureux des membres. Le traitement anti-filariose administré à la population présente par ailleurs de multiples bénéfices. En effet la combinaison des trois antiparasitaires distribués (ivermectine, albendazole et notezine) permet non seulement d’agir sur les vers responsables de la filariose mais aussi sur d’autres parasites comme les vers intestinaux, le sarcopte de la gale ainsi que les poux de tête.