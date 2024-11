Face Polynésie donne une seconde vie aux bâches des JO

La Fondation pour agir contre l’exclusion (FACE), qui promeut depuis 2016 l’inclusion sociale et professionnelle, fête ses huit années d’actions au fenua avec une soirée spéciale le mardi 26 novembre à la brasserie Hoa. Au programme : un show du groupe All In One, une prestation de ‘ori tahiti par la meilleure danseuse du Heiva 2024, une animation musicale par Anapa Sound et surtout un défilé de mode inédit mettant en avant des créations « upcyclées » réalisées à partir de bâches des Jeux Olympiques.

La fondation FACE Polynésie fête ses 8 ans. Pour l’occasion, une soirée est prévue le mardi 26 novembre à la brasserie Hoa. Une manière pour cet organisme, désormais acteur incontournable de la lutte pour l’inclusion au fenua, de mettre en avant son engagement en faveur du développement durable. Il s’agit aussi de démontrer qu’il est possible, lors d’un événement unique, de réunir les grands axes de ses actions quotidiennes : insertion professionnelle, solidarité sociale et démarche environnementale. En août dernier, la FACE avait déjà fabriqué des cartables et des trousses pour les écoliers défavorisés.

Au programme du 26 novembre : danse moderne avec le groupe All In One, ‘ori tahiti avec Aie Manuel, la meilleure danseuse du Heiva 2024, une animation musicale par le groupe Anapa Sound mais surtout un « Fashion Show Upcycling », inédit au fenua. Entendez par là un défilé de mode original présentant des créations recyclées.

Une « collection collector »

Objectif : réutiliser les ressources tout en valorisant le travail manuel des jeunes en insertion au sein de la structure. Soutenus par six entreprises, ces stagiaires de l’atelier upcycling ont pu travailler en duo avec des collaborateurs professionnels. Ensemble, ils ont créé des pièces uniques qui seront mises en lumière lors du défilé. Ces créateurs en herbe, qui ont eux-mêmes imaginé les œuvres originales, défileront également pour présenter leurs créations. Une “collection collector” à la fois innovante et responsable sera ainsi dévoilée et vendue en exclusivité le soir de l’événement. À noter également que FACE profitera de ce moment pour revenir sur les défis et les réussites qui ont jalonné son parcours. Au cours de la soirée, un film retraçant son histoire et son engagement sera projeté pour le public.