Une conférence sur l’usage des smartphones chez les jeunes

Le Clusir Tahiti – Club de la sécurité de l’information – consacre sa conférence annuelle à l’utilisation des smartphones chez les jeunes à Tahiti, le jeudi 28 novembre. L’entrée est gratuite mais il est recommandé de s’inscrire.

Professionnels de santé, police nationale, experts locaux seront réunis le jeudi 28 novembre de 16h30 à 20 heures à l’Université de la Polynésie française pour ne conférence sur les jeunes et leurs smartphones. Le Clusir Tahiti – le Club de la sécurité de l’information – qui l’organise veut ainsi « sensibiliser parents, enfants, enseignants et acteurs locaux, tout en proposant des solutions concrètes pour encadrer et optimiser l’utilisation des smartphones. »

Parmi les intervenant annoncés, le psychiatre Romain Bourdoncle, chef du Centre de prévention et de soin des addictions, la psychologue fondatrice de Familipsy Nathalie Colin-Fagotin et le major Hapaitahaa, spécialiste de la prévention du cyberharcèlement à la Direction territoriale de la police nationale.

La conférence aura lieu jeudi 28 novembre de 16h30 à 20 heures, dans l’amphithéâtre A2 de l’UPF. L’entrée est gratuite, mais l’inscription est recommandée, via ce lien.