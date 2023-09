La Chine fête son 74e anniversaire dans les jardins de l’assemblée

Le consul de Chine en Polynésie, Tian Lixiao, donnait mardi soir une réception dans les jardins de l’assemblée pour marquer le 74e anniversaire de la République populaire de Chine. Loin des polémiques, Pays, État et gratin local ont levé leur verre de vin rouge chinois aux relations sino-polynésiennes.

Tian Lixiao, consul de Chine en Polynésie, avait déjà marqué la fête nationale chinoise l’an dernier par une réception à l’assemblée. Ce qu’il n’a pas manqué de rappeler, comme l’a fait Tony Géros : la soirée n’était donc pas une prise de position de la nouvelle gouvernance face au discours de la France sur la prudence qui s’imposerait dans les relations avec la République populaire de Chine. Président du Pays, ministres actuels et passés, haut-commissaire, amiral et notables locaux avaient tous répondu présent pour cet exercice diplomatique bien compris par tous.

Le consul a axé son discours sur le développement, « notre thématique commune » : « La Chine est sortie de la pauvreté extrême. C’est pourquoi elle comprend l’impératif du développement », alors que la Belt and Road Initiative (les « nouvelles routes de la soie ») fête ses 10 ans cette année. « La Chine va continuer a apporter sa contribution à la prospérité mondiale avec son développement pacifique », a-t-il poursuivi. Il n’a pas manqué de rappeler que ce sont les Austronésiens partis de Chine vers l’Ouest qui ont « développé ces terres fertiles », ni de saluer la communauté chinoise, « pont entre nos deux pays ».

Tony Géros : ne pas « répéter les erreurs du passé »

« Plutôt que répéter les erreurs du passé avec des grands projets qui vont au-delà des limites de notre écosystème », Tony Géros a souhaité que la coopération entre la Chine et la Polynésie prenne la forme de « projets à échelle plus humaine et plus proches du peuple polynésien », avant de faire le vœu de pouvoir bientôt « célébrer notre propre fête de l’indépendance. »

Moetai Brotherson a rappelé les grands jalons des relations entre le fenua et la Chine, sous la mandature d’Oscar Temaru, qui avait aussi fait le déplacement – la réouverture du consulat en 2007, le statut de destination touristique agréée par Pékin en 2008, l’invitation à l’exposition universelle de Shanghai en 2010, l’installation de l’Institut Confucius en 2013. Il a également souligné que « la Chine a fait du Pacifique le centre du monde. » Il a invité les investisseurs chinois à présenter leurs projets dans les quatre domaines privilégiés par son gouvernement, tourisme, ressources primaires, énergies renouvelables et numérique, et espéré que la réouverture prochaine de la liaison aérienne entre Tahiti et Tokyo permette le retour des touristes chinois.