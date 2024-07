La Chine livre un nouveau palais présidentiel au Vanuatu

La Chine a livré symboliquement mardi les clés d’un nouveau palais présidentiel au Vanuatu où elle finance d’autres bâtiments gouvernementaux, autant de projets qui risquent de raviver les inquiétudes quant à l’influence de Pékin dans le Pacifique. Les précisions de notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes.

Le Premier ministre de Vanuatu, Charlot Salwai, a annoncé mardi l’ouverture du nouveau palais présidentiel du pays lors d’une cérémonie officielle de remise des clés, devant un imposant panneau « China Aid », rappelant son financement chinois.

Pékin prévoit également la construction d’un nouveau ministère des Finances et la rénovation du département des Affaires étrangères du pays insulaire, a indiqué l’ambassade de Chine dans un communiqué diffusé aujourd’hui.

Lourde dette envers la Chine

Ce projet offre au Vanuatu « un autre bâtiment emblématique », et symbolise une nouvelle « étape importante » dans les relations bilatérales de plus en plus chaleureuses, a relevé l’ambassade.

Selon le groupe de réflexion australien Lowy Institute, la Chine a dépensé plus de 21 millions de dollars (2,34 milliards de francs) pour ces projets, une somme importante dans ce pays en développement de moins de 300 000 habitants.

Indépendant depuis 1980, le Vanuatu est lourdement endetté auprès de la Chine avec quelque 40 % de sa dette extérieure due à la banque chinoise Eximbank, selon l’Institut Lowy. La Chine a déjà financé d’autres infrastructures dans l’archipel, où Pékin se livre à une lutte d’influence avec les Occidentaux comme dans d’autres petits Etats du Pacifique.