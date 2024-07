Il est toujours possible d’échanger ses anciennes pièces

Fare Rata et l’IEOM rappellent qu’il est toujours possible de faire changer ses anciennes pièces de monnaies, aussi bien à Tahiti et Moorea que dans les archipels.

Les anciennes pièces de Francs Pacifique, remplacées par une nouvelle gamme en septembre 2021, ne sont plus utilisables en magasin depuis fin novembre 2022. Les banques acceptaient encore les échanges jusqu’au 1er janvier 2023, mais depuis fin février 2023, ces changements ne sont possibles que dans les bureaux de poste des îles et à l’IEOM de Tahiti. Face au faible taux de retour constaté, 19%, Fare Rata et l’IEOM rappellent qu’il est encore possible d’échanger cette monnaie, après un premier appel de ce type l’an passé.

Seules conditions, se présenter auprès de l’IEOM, avec une pièce d’identité, pour les résidents de Tahiti et de Moorea. Les habitants des archipels sont invités à se rendre dans les bureaux de poste de leurs îles, toujours avec une pièce d’identité. Fare Rata et l’IEOM soulignent qu’il s’agit là d’un « enjeu environnemental pour notre territoire ».