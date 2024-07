Comme souvent, l’association 193 n’a pas défilé avec Moruroa e Tatou ce 2 juillet, mais choisi un sit-in et des rencontres avec les responsables institutionnels. Le Père Auguste a notamment proposé, à Tarahoi, le vote d’une résolution, si possible « unanime », pour demander officiellement à Paris des évolutions de la loi Morin. « Nécessaire » alors que le Rassemblement national semble sur la voie de la majorité à l’Assemblée nationale : le fait nucléaire, « ça n’a jamais été leur tasse de thé ».

Toujours pas de défilé commun pour Moruroa e Tatou et 193. Pendant que l’association soutenue par l’Église protestante maohi investissait le parc Paofai, au terme d’une marche à trois cortèges, le collectif du Père Auguste Uebe-Carlson, prêtre catholique mais dont l’activité associative est « indépendante de l’Église », avait de nouveau appelé à un sit-in au monument aux morts. L’occasion pour une centaine de personnes, sympathisants, bénévoles et familles de victimes, d’échanger, autour d’un petit déjeuner et d’informations sur les dépôts de dossiers d’indemnisations… L’occasion surtout pour les cadres de l’association d’enchaîner les rencontres institutionnelles. En commençant par l’assemblée de Polynésie et son président, Tony Géros, à qui le chef de file de 193 a demandé de pousser au vote d’une nouvelle résolution sur le nucléaire.



Au RN, le fait nucléaire, « ça a jamais été leur tasse de thé »

Pas la première puisque Tarahoi avait déjà adopté, voilà plusieurs années, une résolution unanime sur la reconnaissance du fait nucléaire, finalement inscrite dans la loi organique en 2019. Ou plus récemment, une résolution pour pousser la France à adhérer au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, qui comporte un article sur les victimes et les dégâts environnementaux. Pas plus tard que ce mardi, la représentante Tavini Hinamoeura Morgant-Cross a déposé une proposition de résolution pour redéfinir le fait nucléaire dans la loi organique

Mais pour le père Auguste, il s’agirait cette fois d’affirmer une demande « ferme » et si possible « unanime » de la classe politique locale pour faire évoluer le cadre législatif des indemnisations. À savoir la loi Morin. « On a un regard sur plus de 600 personnes qu’on a accompagné, sur les freins actuels, sur la façon dont les choses peuvent évoluer, ce qui permettrait aux choses de ne pas rester à ce stade, détaille-t-il. On sait que changer une loi ça va pas être pour demain, mais il nous faut une résolution sur le fond. »